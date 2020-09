The Rock si zaslúži titul zamestnanec mesiaca: Strhol železnú bránu, aby stihol do práce

Je to silák! Dwayne „The Rock“ Johnson (48) si môže do životopisu pripísať okrem toho, že je herec a wrestler, aj novú pozíciu – demoličná čata.

Pre výpadok prúdu mu totiž nešla otvoriť brána. Namiesto čakania trištvrte hodiny na technika to vyriešil po svojom a bránu jednoducho strhol.

Herec The Rock má na niektoré problémy skutočne svojské riešenia. Na sociálnej sieti sa fanúšikom priznal, že strhol svoju vchodovú bránu. Búrka totiž spôsobila výpadok prúdu a brána sa jednoducho nedala otvoriť. „Nie je to moja najlepšia hodinka, ale človek musí ísť do práce,“ uvádza hviezda vo svojom poste.

„Zažili sme výpadok elektriny, ktorý bol dôsledkom silných búrok a moja predná brána sa nedala otvoriť. Skúsil som prekonať hydraulický systém, aby sa otvorila, čo zvyčajne pomáha, keď vypadne prúd, tentoraz to však nepomohlo. Skúšal som zohnať technika, ktorý by to opravil, ale trvalo by mu 45 minút, kým by prišiel,“ pokračoval Dwayne.

„Vedel som, že na mňa čaká asi stovka ľudí z produkcie, aby sme mohli začať pracovať. Urobil som, čo som musel. Zatlačil som, potiahol a strhol som celú bránu celkom sám a hodil som to na zem,“ dodáva. Herec je skutočne zapálený zamestnanec. Niet divu, že je najlepšie zarábajúcim hercom tohto roka – aby nemeškal, strhne i celú železnú bránu!