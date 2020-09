Jakub Prachař zverejnil po rozvode prekvapivú fotku: Tak toto muselo exmanželku Agátu zabolieť!

Pred siedmimi rokmi nikto nečakal, že známy hudobník a moderátor Jakub Prachař (36) sa ožení s Agátou (35).

Zdá sa však, že tak, ako sa ich vzťah spontánne začal, tak aj skončil. Posledné roky to medzi nimi poriadne škrípalo! Obaja vystriedali po boku aj iných partnerov a posledné mesiace sa niesli v znamení čakania na rozvod. Ten sa kvôli pandémii koronavírusu poriadne predĺžil, ale súd konečne urobil poslednú bodku.

Jakub aj Agáta pociťujú po rozvode úľavu, hoci každý z nich reagoval na rozvod inak. Agáta vstúpila do ďalšej životnej etapy so zmeneným účesom a priznala: „Jedna etapa skončila a život ide ďalej. Svadba bola zábavnejšia. No nič, teraz som rozvedená „milfka“ (atraktívna mamička). Myslím, že oficiálny rozvod je dôležitý.

Niečo sa vo vás uzavrie a zač­nete dýchať. Bolesť sa musí vydržať. Ja som vydržala a teraz sa cítim dobre. Je ťažké začínať znovu v 35 rokoch, ale všetko sa dá.“ Na druhej strane Jakub, ktorý je jedným z detektívov v jojkárskej šou Zlatá maska, túto udalosť očividne nesie oveľa ľahšie. „Šťastnejší výraz by som ťažko hľadal. Šťastie je krásna vec,“ priznal len krátko po rozhodnutí súdu pri fotke s právnikom.