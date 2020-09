Zlatá maska odhalila ďalšiu celebritnú tvár: Jednorožec bola kráska z Česko Slovensko má talent!

Jojkárska šou Zlatá maska je v plnom prúde a na televíznej obrazovke sa už tretíkrát odhaľovala maska, ktorá spievala.

Práve včera zazneli hity v podaní veľkolepých masiek a práve jedna z nich musela prezradiť svoju identitu. Bola ňou maska jednorožca, ktorý bol od štartu šou považovaný za veľkého favorita. Nakoniec mu však šťastie neprialo a hviezda skrývajúca sa pod maskou bola hviezdna Eva Burešová (27).

Zlatá maska v nedeľu večer odhalila ďalšie veľké meno z pódia. Pod maskou jednorožca sa totiž skrývala nesmierne talentovaná Eva Burešová. Tá je hlavne u našich českých susedov obrovskou hviezdou. Svoju kariéru odštartovala ako nenápadné dievča v šou Česko Slovensko má talent ešte v roku 2011, kde svojím vystúpením poriadne šokovala porotu, ktorej spadla sánka.

Jej hlas ju vystrelil do nebies a svoj talent a dušu dala aj do masky jednorožca. Po odspievaní Vyznania od Mariky Gombitovej bola jasným favoritom a šou si užívala. O to viac ju mrzelo, že končí. „Prečo ste mi to urobili? Ja nechcem ísť domov,“ povedala Eva krátko po vypadnutí. Na druhej strane jej však aj odľahlo.

„To je také úžasné s niekým hovoriť. To bolo to najhoršie, čo mi človek môže urobiť. Zakázať mi hovoriť. V kostýme to nebolo veľmi jednoduché, možno sa to tak nezdalo, ale ťažko sa mi dýchalo a hlava bola dosť ťažká,“ dodala na záver speváčka, ktorá má slovenské korene.