Zoo v Bratislave má nového nosorožca z Anglicka: Statnú Tootsie spustili žeriavom

Nová exotická nájomníčka výbehu! Zoologická záhrada v hlavnom meste doviezla novú samicu nosorožca tuponosého južného.

Vo štvrtok ju vypustili do výbehu k samici Ade, ktorá je obyvateľkou zoo už 34 rokov. Nádhernú samicu Tootsie získali zo zoologickej záhrady Africa Alive v anglickom meste Kessingland a v Bratislave plánujú rozšíriť chov týchto majestátnych zvierat...

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Dvadsaťdeväťročná samica Tootsie precestovala niekoľko zoo v Spojenom kráľovstve. Zo safari parku v Bewdley putovala v roku 2011 do ZOO Whipsnade a odtiaľ v roku 2017 do zooparku Africa Alive. Napokon skončila v hlavnom meste Slovenska a návštevníci si ju môžu pozrieť vo výbehu spolu s Adou. Tootsie je v najlepších rokoch a váži približne 1 685 kg a už priviedla na svet dvoch samcov. „Miluje bahenné kúpele, čo je pre nosorožce typické, lebo váľaním v bahne sa ochladzujú,“ uviedla Alexandra Podgórska zo zoo v hlavnom meste.

V deň prevozu sa debna uzatvorila a žeriavom naložila na kamión. No aby do kontajneru statnú samicu dostali, trénovali ju na to 3 týždne. Transport trval približne 43 hodín, potom Tootsie vypustili do maštale, no od Ady je ešte oddelená. „Momentálne prebieha aklimatizačná fáza. Tootsie si musí zvyknúť na nové prostredie, chovateľov, zvuky či pachy,“ dodala Podgórska s tým, že na jar 2021 plánujú doviesť aj tretiu samicu.

Nosorožec tuponosý južný

Odborný názov: Ceratotherium simum

Dĺžka života: 40 - 50 rokov

Dĺžka gravidity: 16 - 18 mesiacov

Rýchlosť behu: 50 km/h

Hmotnosť samice: 1 700 kg

Dĺžka samice: 3,6 m