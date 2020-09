Video z Kočnerovho trezoru len deň po vražde Kuciaka († 27): Ako mohol polícii ujsť dôležitý dôkaz?!

Toto sa zrejme nemalo stať. Len nedávno Slovenskom otriasla správa o tom, že Marián Kočner aj Alena Zsuzsová sú po sérii dokazovania podľa súdu nevinní v prípade vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27).

Zo záznamov z vyšetrovania vyplýva, že polícia zmeškala príležitosť na získanie dôležitého dôkazu – videozáznamu Kočnera z bankového trezoru len deň po vražde a krátko pred stretnutím so Zsuzsovou. Vyšetrovateľ Peter Juhás si totiž záznam vypýtal neskoro.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Juhás si video od banky, ktorá mala video s Kočnerom vydať, vypýtal 27. marca 2019. To však bolo päť dní po tom, čo ho Tatrabanka v súlade so zákonom zničila. Tá ho totiž má uchovávať striktne len 13 mesiacov. Upozornil na to denník SME, pričom informácie pochádzajú z dokumentov z vyšetrovania vraždy, ktoré má organizácia investigatívnych novinárov OCCRP a sprístupnila ich aj Novému Času.

Video by pritom mohlo potvrdzovať, že Kočner si vybral z bezpečnostnej schránky 50-tisíc eur presne 17 hodín po vražde, tak ako tvrdil prokurátor. Peniaze mali slúžiť na vyplatenie vrahov, ktorým ich mala odovzdať práve Zsuzsová.

Podľa súdu je to dohad

Kočner sa na súde bránil tým, že v sejfoch nemal peniaze a na dokázanie opaku neexistoval v súdnom procese dôkaz. Aj preto ho Špecializovaný trestný súd neodsúdil. „Okolnosť odovzdania a prevzatia 50-tisíc eur nie je preukázaná, ide iba o domnienku alebo dohad,“ povedala predsedníčka senátu pri rozsudku o Kočnerovi. Dôkazy na základe údajov z mobilných telefónov síce zachytili pohyb Kočnera a Zsuzsovej v okolí banky, ale nie je jasné, čo tam robili.

Prokurátor Vladimír Turan nevysvetlil, prečo nedal pokyn, aby si policajti vyžiadali video ešte pred jeho zničením. Zaujímavé však je, že tri týždne pred vymazaním videa súhlasil s prehliadkou sejfov. „V súčasnosti ešte neprebehlo odvolacie konanie, prípad nie je právoplatne skončený a preto sa k tomu nebudeme vyjadrovať,“ skonštatovala hovorkyňa prokuratúry. Vyšetrovateľ Juhás tvrdí, že postupovali v súlade so zákonom. „Nepodarilo sa zabezpečiť obrazový záznam zo vstupu do tohto priestoru. Debata o samotnom dôsledku na rozhodnutie by bola z pohľadu orgánov činných v trestnom konaní iba špekuláciou,“ povedal Juhás pre SME.