Prekvapivé správy z NHL: Nová sezóna až v januári?

Posunutý štart?! Vedenie zámorskej NHL plánuje v novej sezóne opäť staviť na tradičný 82-zápasový formát so štvorkolovou vyraďovačkou. Začiatok hokejového ročníka, ktorý je stanovený na 1. decembra, sa však zrejme posunie na záver decembra, alebo až na január 2021!

Základnú časť aktuálneho vydania profiligy prerušila 12. marca pandémia koronavírusu. Po takmer päťmesačnej pauze kolotoč pokračoval od 1. augusta v upravenom formáte play-off 24 z 31 tímov. V Toronte sa hrali všetky zápasy Východnej konferencie po koniec druhého kola nadstavby, v Edmontone bojovali kluby zo západu a od finále oboch vetiev sa tam stretli všetci štyria zostávajúci účastníci programu. V nadchádzajúcom ročníku by sa mala NHL vrátiť k osvedčenému systému a riadnej vyraďovačke.

„Ako to presne urobíme, ešte neviem, pretože potrebujeme nazbierať všetky informácie. Náš cieľ je však dostať situáciu čo najviac do normálu,“ povedal komisár Gary Bettman s tým, že ešte netuší, či sa kvôli hrozbe nákazy budú do arén môcť vrátiť aj fanúšikovia. „Je tam veľa otáznikov, no budeme pružne reagovať,“ dodal. Neskorší začiatok sezóny 2020/2021 môže ohroziť aj na 1. januára plánový duel Winter Classic medzi Minnesotou Wild a St. Louis Blues.