Jankovská drží vo väzbe hladovku už 8 dní: Jej stav musí každý deň kontrolovať lekár

Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, bude rozhodovať v pondelok (21. 9.) o predĺžení väzby bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej, ktorá od soboty 12. septembra drží v Ústave na výkon väzby v Banskej Bystrici hladovku.

TASR to potvrdil jej obhajca Peter Erdős. Sudca pre prípravné konanie bude v pondelok zároveň rozhodovať aj o predĺžení väzby sudkyne Denisy Cvikovej a exsudcu Richarda Molnára. Trojicu zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) v marci v rámci akcie Búrka, keď zadržala dovedna 13 sudcov v súvislosti s komunikáciou s obžalovaným podnikateľom Marianom Kočnerom. Odvtedy sú stíhaní väzobne.

"Moja klientka od 12. septembra drží hladovku a naďalej v nej pokračuje a je odhodlaná vydržať do konca. Je to jej forma protestu proti nezákonnostiam, ktoré sa dejú voči jej osobe," povedal Erdős. Podľa vyjadrení hovorkyne Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Moniky Kavcinskej vo všeobecnosti platí, že v súlade s poriadkom výkonu väzby, ak obvinený vyhlási hladovku, do 24 hodín sa o tom informuje lekár, ktorý rozhodne o spôsobe dohľadu nad zdravotným stavom obvineného.

Obvinený podstúpi po vyhlásení hladovky lekárske vyšetrenie, pričom lekár poučí väznenú osobu o rizikách hladovky. Kontrola zdravotného stavu sa vykonáva s prihliadnutím na zdravotný stav väznenej osoby, najmenej však raz za tri dni. "Ak hladovka trvá viac ako sedem dní, kontrola zdravotného stavu sa vykoná každý deň. V prípade potreby je na návrh lekára takáto osoba umiestená na lôžkovú časť zdravotníckeho zariadenia v ústave. Ak by došlo k zhoršeniu zdravotného stavu väznenej osoby z dôvodu držania hladovky, je takáto osoba eskortovaná do Nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne," uviedla Kacvinská.

Najvyšší súd (NS) SR koncom augusta zamietol sťažnosť Moniky Jankovskej voči predchádzajúcemu rozhodnutiu ŠTS, ktorý jej žiadosť o prepustenie z väzby zamietol. V prípade sudkyne Okresného súdu Bratislava I Denisy Cvikovej zase NS SR zrušil rozhodnutie ŠTS, ktorý ju prepustil na slobodu.

Monika Jankovská je obvinená v kauze Búrka z trestných činov podplácania a prijímania úplatku. Urobiť tak mala v kauze jednej z televíznych zmeniek, keď inštruovala sudkyňu Okresného súdu Bratislava V Zuzanu Maruniakovú, aby rozhodla v prospech Mariana Kočnera. Najnovšie Monika Jankovská od septembra čelí ďalšiemu obvineniu, tentoraz z trestného činu marenia spravodlivosti. Obvinenie bolo vznesené v súvislosti so staršou kauzou reštaurácie Fatima v Trenčíne.