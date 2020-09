Víťaz Tour de France Pogačar: K cyklistike sa dostal rovnako ako Sagan

Keď mal Tadej Pogačar (22) deväť rokov, rozhodol sa, že futbalový dres vymení za cyklistický. Pripojil sa k staršiemu bratovi Tilenovi v cyklistickom klube Rog Ľubľana.

Netrvalo dlho a Tadej začal vyhrávať takmer všetky preteky po sebe. Zrejme ani on sám by si netrúfol v detstve predpovedať, že pár rokov nato zvíťazí na tom najväčšom cyklistickom podujatí na svete – Tour de France. Aby toho nebolo málo, Tadej dnes okrem žltého dresu oslavuje aj svoje 22. narodeniny.

Pogačar bol vo svojich začiatkoch ako deväťročný chlapec nútený pretekať so staršími chalanmi, pretože v Slovinsku nemali kategóriu pre takých mladých pretekárov ako bol on. S úsmevom na to spomína aj jeho prvý tréner a bývalý pretekár Andrej Hauptman.

„Pamätám si, ako sme u nás doma v Slovinsku organizovali detské preteky. Meškal som a tak som prišiel o dosť neskôr, ako bol štart. Prvé, čo som uvidel, bola veľká skupina tínedžerov vpredu a jeden malý, oveľa mladší chalan zaostávajúci 100 metrov za nimi,“ spomínal Hauptman pre portál procycling.com. „Išiel som za organizátormi a povedal im, že musíme tomu malému chudáčikovi trochu pomôcť dohnať stratu, na čo mi odvetili, že všetko je inak. Ukázalo sa, že ten malý chalan bol Tadej a v tom čase mal pred celou skupinou náskok jedného kola a krvopotne šliapal za druhým. A tak sa zrodila naša spolupráca,“ dodal Hauptman.

Na svoje cyklistické začiatky spomína aj Pogačar s úsmevom. „Hauptman sa ma ujal, keď som mal deväť rokov. Pochádzal som z chudobných pomerov, bol od všetkých menší a hlavne mladší. Dva roky som v podstate proti pravidlám pretekal v Slovinsku. Keď som mal jedenásť, začal som jazdiť oficiálne s mojimi rovesníkmi. Pamätám si, ako som prišiel prvýkrát do klubu v Ľubľane. Nevedeli pre mňa nájsť dostatočne malý bicykel,“ povedal stále iba 21-ročný Pogačar, ktorý sa v sobotu stal oficiálne najmladším víťazom Tour od roku 1993.

Chcel byť ako brat

Pogačarov príbeh pritom nápadne pripomína príbeh nášho Petra Sagana, ktorý sa začal cyklistike venovať taktiež vďaka staršiemu bratovi. „Moja prvá láska bol futbal. Mal som však staršieho brata Tilena, ktorého som sa snažil vo všetkom napodobňovať,“ opísal Pogačar. Už niekoľko dní bolo zrejmé, že v nedeľu podvečer bude pod Víťazným oblúkom v Paríži stáť na najvyššom stupienku v žltom drese prvýkrát v histórii slovinský cyklista. Že to však nebude Primož Roglič, ale Tadej Pogačar, je prekvapenie z radu výnimočných až neuveriteľných.