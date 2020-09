Markizácky moderátor a manželka majú koronavírus, opísal priebeh choroby: Toto by mali ľudia vedieť!

Markizák Matúš Krnčok má ochorenie COVID-19, nakazená je aj jeho manželka Nina.

Moderátor to oznámil v nedeľu na Instagrame. ,,Asi ste si všimli, že sme posledný týždeň celá rodina doma izolovaní od celého sveta. Má to svoje opodstatnenie. Boli sme na Covid testoch a vyšli nám pozitívne. Zistili sme to viac menej "náhodou". Mal som totiž virózu, točila sa mi hlava a bol som slabý cca 3 dni. Od nedele do stredy. Ninu len jeden večer preháňalo. Dva dni dozadu stratila čuch a chuť. Tak sme si povedali, ešte pred stratou, že v rámci spoločenskej zodpovednosti pôjdeme na testy, aby sme sa uistili, že išlo len o virózu. Bohužiaľ testy odhalili, že sme "in"," opísal Krnčok. ,,Nemali sme žiadne respiračné príznaky, ani kašeľ ani nádchu, ani horúčky. Teraz sme viac menej okej, slabý priebeh choroby. Našťastie!"

Jednu vec chce ľuďom odkázať. ,,A prečo to sem píšem?Dávajte ai na seba pozor, lebo verím, že nie každý môže mať tak "hladký" priebeh ochorenia ako my. Držte sa, noste rúška a umývajte si 10x denne ruky," napísal Krnčok.Deti sú našťastie v pohode, nemajú žiadne príznaky, možno ani koronu," dodal.