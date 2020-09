Na národnom pláne obnovy pracuje podľa premiéra 100 odborníkov: Unikol citlivý dokument

Na reformnom balíku obnovy pracuje spolu s ministrom financií Eduardom Hegerom (OĽANO) viac ako 100 odborníkov z rôznych ministerstiev. Plán sa netvorí za jeho zatvorenými dverami, uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V Politike predseda vlády Igor Matovič (OĽANO).

"Myslím si, že robíme dobrú robotu. Ja som pôvodne mal predstavu, že budeme robiť verejné konferencie, ale takto by sme sa nikdy nedopracovali k výsledku. Zmenili sme to, pretože potrebujeme veľmi rýchlo urobiť výsledok," povedal premiér. Ako dodal, preto to otočili a urobia najskôr reformný plán s odborníkmi a následne ho dajú na verejné pripomienkovanie. "Plán, ktorý odošleme v polovici októbra do Bruselu, tak na finálne doladenie plánu máme čas do 30. apríla budúceho roku," povedal premiér s tým, že priestor na verejnú diskusiu bude ešte dostatočný.

Uniknutý dokument je podľa premiéra pravdivý, uverejnil ho niekto z koaličných partnerov. "Je to zásobník všetkých bolestí Slovenska, ktoré cítia odborníci na ministerstvách, ktoré sa tu dlhé roky počas vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho neriešili," uviedol Matovič. Zároveň to je podľa neho aj kompilát s návrhom na reformy, ktoré Európska komisia Slovensku každý rok posiela. "Poviem to odľahčene. Je tu možno 300 reforiem za 300 miliárd eur na 30 rokov. My z toho musíme vybrať päť - šesť reforiem za 6,5 miliardy eur na plán obnovy, ktoré dokážeme spraviť za tri či štyri roky," dodal premiér.