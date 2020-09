Nenávidený Bartomeu nemohol dopustiť Messiho odchod: Odstúpiť sa nechystám!

Prezident FC Barcelona Josep Maria Bartomeu (57) je rád, že v tíme udržali Lionela Messiho (33).

V rozhovore pre Katalánsku televíziu zdôraznil, že v žiadnom prípade nechce ísť do konfliktu s argentínskym útočníkom. V lete sa vyrojili informácie o Messiho túžbe opustiť po dvadsiatich rokoch Barcelonu, odvolával sa na klauzulu v zmluve, ktorá mu umožňovala po uplynulej sezóne bezplatne odísť. Vinou pandémie sa však ročník natiahol a to využilo vedenie "blaugranas". Messiho neuvoľnilo a tvrdilo, že opciu si mal uplatniť už v júni. Tridsaťtriročný Messi napokon ustúpil a zostal.

"Nemohol som dopustiť, by najlepší hráč na svete odišiel, to by nikto nespravil. Teraz je hlavné, že zostal a je nadšený z nového trénera Ronalda Koemana," citovala Bartomeua agentúra APF.

Messimu vyprší na budúci rok zmluva a bude mať možnosť zmeniť dres, vôbec prvýkrát v profesionálnej kariére. Nateraz sa však zdá, že konflikt medzi hráčom a klubom je zažehnaný. "Ako prezident sa nikdy nepustím do konfliktu s Messim. Je náš kapitán a líder. Videl som ho nedávno na ihrisku a všetko je v poriadku," uviedol šéf Barcelony.

Hoci sa mu podarilo udržať Messiho, fanúšikov ani členov klubu zrejme nepresvedčil, keď petíciu za jeho odstúpenie podpísalo viac ako 20-tisíc členov. Ak bude overených aspoň 16.520 podpisov, Bartomeua čaká hlasovanie o dôvere:Klub napreduje,, ale budeme rešpektovať demokratické pravidlá klubu."