Tehotnú ženu v pôrodnici trikrát odmietli a poslali do Tesca: Hrozný osud jej bábätka

Adele Thomas (25) z Walesu odmietli v pôrodníckom centre Ysbyty Ystrad Fawr trikrát po tom, ako v júli 2018 začala rodiť. Ako píše portál Mirror, pôrodné asistentky jej tvrdili, že nemá dosť veľké bolesti a nie je dostatočne otvorená.

Do nemocnice ju prijali až na štvrtýkrát. S hrôzou opísala, ako sa ve pôrodníčky hádali, zatiaľ čo synček Zak bol 35 minút zaseknutý v jej pôrodných cestách. Nemal dostatok kyslíka a keď ho Adele konečne porodila, potreboval oživovanie. Ona ani jej partner Stephen Carter (29) nevedeli, či je ich bábätko vôbec nažive. Zaka previezli do inej nemocnice, kde aj napriek snahe lekárov o dva dni neskôr zomrel.

Adele si spomína, aké desivé pre ňu boli odmietnutia zo strany zdravotníkov. „A keď mi povedali, že sa mám prejsť do Tesca, ktoré je dosť ďaleko, aby sa pôrod začal, no, myslela som si, že je to hlúpe,“ hovorí. Ledva sa hýbala, no nemala veľmi na výber, pretože nájsť v tomto štádiu inú nemocnicu bolo takmer nemožné. Hrôza však neskončila ani po prijatí do centra. Jej pôrodná asistentka strávila väčšinu času mimo izby, neponúkla jej potrebnú starostlivosť ani podporu. Adele sa cítila, ako keby na nej nikomu nezáležalo.

Po príchode druhej asistentky sa situácia nezlepšila. S mladou rodičkou zaobchádzala hrubo a hádala sa so svojou kolegyňou. „Povedala tiež mojej mame a Stephenovi, aby boli ticho, lebo jej hlas je jediný, ktorý treba počuť,“ spomína Adele. Keď sa Zak narodil, bol červený v tvári a bledý od krku dole. Asistentky ho bez slova zobrali do inej miestnosti.

Čo bolo s ich synčekom, kým bol mimo ich dohľadu, sa zdrvení rodičia dozvedeli až pri čítaní správy a pochybeniach pôrodníckeho centra, ktorá bola zverejnená začiatkom roka 2019. Odhalila, že keď dvaja doktori, ktorí vtedy pracovali neďaleko, prišli na oddelenie pomôcť, prekvapil ich nezáujem personálu. Ešte horšie je, že dve prítomné pôrodníčky riadne nemonitorovali Zakov pulz, nespolupracovali, hádali sa a chlapcovo oživovanie zastavili priskoro.

Po domácom pôrode v Plzni žilo bábätko len 2 hodiny: Zásadná chyba mamičky

Hoci lekári z druhej nemocnice urobili všetko pre chlapcovu záchranu, umrel rodičom v náručí. Pôrodnícke centrum uznalo zlyhanie a vyrovnalo sa s rodičmi mimosúdne. Vyšetrovanie smrti ich syna však stále nie je ukončené. Jedna z pôrodných asistentiek odišla na predčasný dôchodok, druhá prešla ďalším vzdelávaním a Adele ju občas stretne v obchode. „Keď som ju zbadala, tak som sa rozhnevala, že sa mi roztriasli nohy. Viem, že ma tiež videla, ale proste bez slova odišla,“ hovorí Adele. Spolu s partnerom sa teraz tešia aspoň z desaťmesačnej dcérky Hallé.