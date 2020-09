Nenapraviteľný? Djokovič počas štvrťfinále v Ríme predviedol ďalší výbuch hnevu

Iba dva týždne po diskvalifikácii na US Open predviedol srbský tenista Novak Djokovič (33) ďalší výbuch hnevu na kurte.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

V štvrťfinálovom zápase proti Nemcovi Dominikovi Köpferovi, ktorého napokon zdolal 6:3, 4:6 a 6:3, mala svetová jednotka zase výbuch zlosti.Nechcem to robiť, ale keď to príde, proste sa to stane.povedal Djokovič po zápase, no priznal, že ho to neteší.

"Samozrejme, nie je to vôbec najlepší príklad najmä pre mladých tenistov, ktorí sa na mňa pozerajú. Všetci sme však ľudia a všetci robíme to najlepšie, čo vieme. Sú obdobia, keď to nerobím a sú také, keď áno. Pracujem na svojej mentálnej a emocionálnej stránke rovnako, ako na tej fyzickej. Nie som perfektný, ale robím, čo je v mojich silách," dodal.

Novakove správanie na kurte skritizovala aj bývalá slovenská tenista Daniela Hantuchová. "Zdá sa, že niekedy sa mu hnev vymkne spod kontroly. Veľmi si ho vážim za to, čo robí pre tenis, ale myslím si, že z tohto by malo plynúť ponaučenie," komentovala na Amazon Prime.