Miley Cyrus v nových piesňach potápa svojho ex: Nelichotivá pravda o ich sexuálnom živote?!

Speváčka Miley Cyrus (27) mala potrebu verejne sa vysporiadať so svojimi bývalými vzťahy. A tak v textoch piesní nového albumu perie špinavé prádlo a ľutuje manželstvo s Liamom Hemsworthom (30).

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Či jemu patrí tiež song Win Some, Lose Some, nie je jasné. Avšak americká hviezda v songu odhaľuje, že musela s dotyčným expartnerom predstierať orgazmus.

Miley a Liam spolu začali chodiť, keď mala speváčka 16 rokov. Ich vzťah pripomínal horskú dráhu a niekoľkokrát sa rozišli a zasa dali dokopy. Pred rokom a pol sa vzali, vlani v lete sa definitívne rozišli a na začiatku tohto roka ich súd rozviedol. Speváčka tento rok niekoľkokrát vyhlásila, že ich manželstvo bol omyl a ide ďalej. V novom songu Win Some, Lose Some, vraj spieva o sexe s Liamom. Ale nie je jasné, či text patrí jemu. Môže to byť tiež jej bývalý partner Cody Simpson (23), s ktorým randila od minulej jesene do tohtoročného júla.

"Minulú noc to bol posledný klinček do rakvy. Pán vie, že to medzi nami bolo mŕtve. Pozriem sa späť a spomienka ma prenasleduje, nemôžem uveriť tomu, že sme to zase urobili, áno. Nemôžem spočítať všetky tie momenty, kedy som to predstierala, vďaka Bohu za predstavy v mojej hlave," spieva Miley a do toho zbor spieva: "Poznáš ma najlepšie, ale tiež ma zraňuješ najhoršie, zlatko, nemôžem už ďalej predstierať."

V songu WTF Do I Know spomína priamo vzťah s hollywoodskym hercom. "Možno som sa vydala len preto, aby som spôsobila rozruch." Cyrus nedávno prehovorila o rozvode so značnou sebaľútosťou.

"Nedávno som si prešla veľmi verejným rozvodom, čo ma čertovsky štvalo. Čo ma na tom najviac štvalo, nebol fakt, že sme si s niekým, koho som milovala, uvedomili, že už sa nemilujeme tak ako predtým. To dokážem vstrebať. Nedokážem ale prijať to, akého démona zo mňa robili a všetky tie správy. Celkom ma udivuje, že si verejnosť myslí, že tu nie je žiadne časové oneskorenie, ktoré nevidia a ktoré zrejme viedlo k tomu všetkému. Jedného dňa ste šťastní spolu na červenom koberci a ďalší deň ste v Taliansku so svojou kamarátkou! Do riti! No, medzitý ubehlo veľa času, ktorý ste nevideli! Muži v mojom živote mi hovorili, že som prekliata chladná čubka, pretože odídem, keď je po všetkom, ale ja nešukám mŕtvoly. Keď je po všetkom, tak je po všetkom a ste pre mňa mŕtvi a ja idem ďalej. Človek by mal dobre vedieť, čo chce, pretože nemám záujem o to, aby mi trvalo ďalších desať rokov, ako mi to trvalo v prvom vzťahu, než mi všetko dôjde," zverila sa Miley Cyrus v rozhovore s Joeom Roganom.