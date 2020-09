Pauhofová stihla tento rok nakrútiť už päť filmov: Za svoj talent si necháva poriadne zaplatiť

Hoci ju v slovenských filmoch veľmi nevidieť a viac stvárňuje herecké roly skôr v tých českých, teraz kývla na ponuku v novom filme aj vo svojej rodnej krajine.

I keď nie je ešte ani koniec roka, herečka Táňa Pauhofová (37) má za sebou už päť natočených filmov. V tom poslednom ju obsadila producentka Wanda Adamík Hrycová (43), ktorá jej tak dala možnosť sa opäť ukázať aj v domácej tvorbe. Sympatická ryšavka si tak za tento rok stihla zarobiť už nemalé peniaze.

Na nedostatok práce sa nemôže sťažovať. Pauhofová patrí medzi naše najobsadzovanejšie umelkyne, o ktorú majú záujem aj u susedov v Česku. A hoci dáva herečka zväčša prednosť ponukám práve od českých producentov, teraz sa rozhodla urobiť výnimku. Ryšavka kývla na flek vo filme Známi neznámi, kde ju obsadila práve producentka Hrycová.

„Bolo to príjemné. Chcelo to ale obrovský risk a odvahu, keďže situácia a strach zo zatvorenia hraníc tam bol,“ prezradila na tlačovej konferencii k filmu Táňa, ktorá myslela aj na svojich hereckých kolegov z Prahy. Pre ňu to bol už piaty film v tomto roku, ktorý stihla natočiť. Za sebou má už filmy: Prahala, Bábovky, Muž so zajačími ušami, Známi neznámi, a Fabrika smrti.

Obrovské honoráre

Ako Nový Čas už dávnejšie informoval, herečka si za svoj talent necháva poriadne zaplatiť. V špionážnej dráme Bez vedomia, si mala prísť na nemalý balík peňazí. Podľa denníka Aha! mala Táňa za svoju rolu zinkasovať až okolo štvrť milióna českých korún, čo je v prepočte viac než 9 tisíc eur. Pauhofová, ktorá tak stihla od začiatku roku natočiť už päť nových filmov, tak biedou rozhodne netrpí. Dôkazom je aj jej honosná vila v lukratívnej časti Bratislavy, ktorú už dokončila.