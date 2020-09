Šou Zlatá maska dala všetkým poriadne zabrať: Hudák v rukách zdravotníkov

Dlhoočakávaná šou televízie JOJ Zlatá maska sa dočkala svojho štartu začiatkom septembra.

Veľkolepé masky sa ukázali na obrovskom pódiu v celej svojej kráse avšak kto sa pod nimi skrýva, zostáva zahalené rúškom tajomstva. Okrem niektorých celebritných tvárí, ktoré sa už odhalili, sa v šou objavujú aj detektívi, ktorí hádajú. A že to bola počas nakrúcania dielov poriadna fuška čo-to vie aj hviezda šou Michal Hudák (51), ktorý skončil v rukách zdravotníkov.

Ako sa nám podarilo zistiť, obľúbený herec, moderátor a zabávač Michal Hudák to nemá so zdravím až také ružové. Michala totiž z času na čas trápi vysoký tlak. Počas nakrúcania šou Zlatá maska bol aj on s desiatkami ľudí zo štábu či z účinkujúcich v jednom kole, a preto niet divu, že bol aj s ostatnými porotcami Liborom Boučkom, Jakubom Prachařom či herečkou Jiřinou Bohdalovou úplne vyšťavený.

Michal tak nenechal nič na náhodu a pre istotu sa nechal zmerať zdravotníkmi, ktorí boli priamo na mieste nakrúcania. „Michal si dal odmerať tlak, lebo má s ním problémy,“ dozvedeli sme sa z dobre informovaného zdroja. Našťastie však nešlo o nič vážne a známy zabávač dotočil všetky časti s úsmevom na perách a v dobrej nálade.