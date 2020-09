Šéfa parlamentu Kollára načapali s oligarchom Haščákom: Podozrivé výhovorky, toto nedomyslel!

Ocitol sa pod paľbou kritiky! Šéf parlamentu Boris Kollár (55) sa v piatok podvečer tajne stretol s oligarchom Jaroslavom Haščákom (51), ktorý figuroval v kauze Gorila.

Zvláštne je, že pri otázke o čom sa spolu rozprávali, povedal každý z nich niečo iné. Nový Čas zisťoval, či je podľa koaličných partnerov ich schôdzka s kostolným poriadkom.

Kollár a Haščák sa stretli v bratislavskom hoteli, ktorý vlastní bývalý politik Smeru a súčasný poslanec Sme rodina Martin Borguľa. Rozprávali sa spolu približne hodinu, no predmet ich schôdzky zostáva nejasný. Ich verzie sú rôzne. Haščák tvrdí, že sa s Kollárom stretol prvýkrát v živote a bavili sa o jeho pripravovanej knihe, ktorá sa má týkať politiky. „Ja som Borisa Kollára nepoznal, zdalo sa mi však celkom vhodné začať ním. Tak som sa s ním stretol a robil som si podklady pre knihu, ktorú pripravujem,“ povedal pre Denník N.

Ich verzie sa líšia

Kollár však po stretnutí tvrdil niečo úplne iné. S oligarchom vraj riešili články, v ktorých sa ho snaží niekto zdiskreditovať. „Ja som sa ho len chcel spýtať, či je to cielené a či to išlo z jeho strany. Povedal mi, že to z jeho strany nešlo, v poriadku. Tak mám pocit, že to išlo z nejakých iných strán,“ povedal šéf parlamentu. K Haščákovej osobe povedal len toľko, že mu jeho zapletenie v kauze Gorila prekáža, ale nemá s tým nič spoločné.