Chelsea nakupuje ako o život, no United sa len prizerá: Tréner Solskjaer má oči pre plač

Anglická Premier league sa už pomaly rozbieha a kluby začínajú zbierať prvé body.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Tohtoročné prestupové okno je otvorené ešte niečo vyše týždňa. Londýnska Chelsea môže byť čo sa aktivity na prestupovom trhu týka určite spokojná. Veď do svojich radov priviedla mená ako Thiago Silva, Timo Werner, Kai Havertz či Hakim Ziyech.



Na druhej strane je tu Manchester United, ktorý už dlhú dobu hľadá tú "starú formu" z čias Sira Alexa Fergusona. Čiastočne sa United vrátilo na výslnie po príchode Bruna Fernandesa. Portugalský ofenzívny hráč priniesol do klubu nový impulz, ktorý zverencom Olleho Solskjaera tak dlho chýbal.



No faktom ostáva, že Manchester United potrebuje posilniť svoje rady, avšak prestupy akosi stagnujú. To si dobre uvedomuje aj frustrovaný nórsky kormidelník, ktorý sa potrebu kúpy hráčov snaží preniesť aj na vedenie klubu.Vždy som hovoril, že s hráčmi, akých máme, som spokojný a dá sa s nimi pracovať. Do sezóny musíme vstúpiť sebavedomo, podobne ako to bolo aj na konci tej predchádzajúcej," povedal tréner Solksjaer.Pred letom mal Manchester United záujem o viacerých svetových hráčov. Napríklad o Jadona Sancha, Milana Škriniara či Garetha Balea, no zo všetkého nakoniec vzišlo.