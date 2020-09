Tragikomédia v nemeckom futbale: Koronavírus sa postaral o rarity, aké sa len tak nevidia!

Doba koronavírusová prináša hrozivé správy o rastúcich počtoch nakazených z celého sveta, ale aj viaceré situácie, z ktorých je človeku do smiechu. Dva takéto komické momenty sa udiali zhodou okolností v nemeckom futbale.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii No a v druhom prípade futbalista dostal vyšší trest za porušenie hygienických opatrení ako za ranu divákovi medzi oči.

Strach z nákazy koronavírusom bol dôvodom toho, že nemecký amatérsky klub prehral svoj duel okresnej súťaže 0:37. Futbalisti SG Ripdorf/Molzen II nastúpili siedmi, čo je najnižší možný počet, a dodržiavali predpísané sociálne odstupy, radšej sledovali, ako dostávajú jeden gól za druhým. Štatisticky vzaté, takmer každé dve minúty jeden... Všetko preto, lebo Holdenstedt prišiel v predošlom dueli do kontaktu s nakazeným súperom, no odklad zápasu nepovolil. „Ak by sme nehrali, dostali by sme pokutu 200 eur, a to by náš klub položilo,“ priznal člen výboru Patrick Ristow, ktorý poďakoval siedmim statočným, ktorí sa obetovali a riskovali prípadné nakazenie.

Zbil diváka, dostal trest za hygienické opatrenia

To nečakal! Futbalista Hamburgu Toni Leistner (30) trest očakával, ale nie takýto... Po zápase v Drážďanoch, kde jeho tím prehral pohárový duel 1:4, vybehol do hľadiska, kde zrazil na zem diváka, ktorý urážal jeho rodinu. Trest dostal za to, že porušil hygienické opatrenia! „Finančný trest je dôsledkom porušenia hygienickej koncepcie, ktorú nehodláme bagatelizovať,“ vysvetlil šéf disciplinárky Hans E. Lorenz. Hráč sa vydal do priestoru pre divákov, čím vystavil seba a prípadne aj tretiu osobu nebezpečenstvu nákazy koronavírusom.