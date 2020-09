Medailové úspechy Slovákov na OH v Sydney slávia 20 rokov: Všetky cenné kovy vyplavila voda

Pospomínali detaily, akoby sa to stalo včera! A to majú ich pamätné športové úspechy už neuveriteľné dve desaťročia!

Presne toľko rokov uplynulo od letnej olympiády v Sydney 2000, ktorá bola poslednou v druhom tisícročí novoveku a ktorej dodnes nik nevzal označenie: Najlepšie Letné hry v histórii. Na tom sa zhodli aj naši medailisti týchto Hier, ktorí pre samostatné Slovensko vtedy vybojovali päť cenných kovov. Najcennejší olympijský kov dodali vodní slalomári - bratia Hochschornerovci, strieborné dodali plavkyňa Martina Moravcová a vodný slalomár Michal Martikán a bronzovú pridal opäť vodný slalomár Juraj Minčík. Keďže všetky vzišli z vody, nečudo, že neoficiálnym hitom našej výpravy u protinožcov bola známa elánovka Voda, čo nás drží nad vodou.

MICHAL MARTIKÁN (41)

Kariéru stále neukončil

Každým rokom si každú medailu cením viac, ale súčasne mám stále pocit, že ešte mám na to, aby som dokázal novú generáciu na divokej vode ešte popreháňať. V Sydney som obhajoval zlato z Atlanty, takže sa odo mňa čakalo viac ako striebro. Ale vyšlo to takto. Na to, že som po prvej jazde bol až tretí to nie je také zlé, keď na to s odstupom času pozerám. Finálovú jazdu som tam zvládol podľa komentárov famózne, hoci ja by som tam nejaké chybičky našiel... Nesmierne si vážim každú medailu, ktorú som získal. Len ja sám viem, koľko ma ktorá stála námahy, nielen fyzickej, ale aj psychickej.

JURAJ MINČÍK (43)

Kariéru už skončil, je riaditeľom Športového centra polície

Každý rok si 18. septembra spomeniem na tie preteky. Vlastne, keď zavriem oči, dokážem si predstaviť celú finálovú jazdu v Penrithe. Stále sa mi zdá, akoby to bolo len nedávno, a už je to pritom dvadsať rokov. Neuveriteľne ten čas letí... Priznávam, že ma spočiatku škrelo, že som si neudržal druhú priečku po prvom kole, ale s odstupom času som si svoj bronz začal vážiť. Na Francúza Estangueta sme vtedy nemali ani ja, ani Michal, ktorý obsadil nakoniec druhú priečku, keď zajazdil famózne finálové kolo. Už štart na olympiáde bol pre mňa splneným snom. Medaila už bola niečo navyše. Deň jej zisku mám v pamäti, no napríklad olympijské kovy, ktoré som získal ako tréner, o tých by som musel dlho premýšľať.

Kariéru už skončila, žije v USA

Keď som zistila, že som druhá, zacítila som takú eufóriu ako nikdy predtým. Ešte nikdy som pri zisku medaily neplakala tak ako vtedy. Ani o pár dní neskôr, keď som získala druhé striebro. Vtedy som sa chytala za hlavu, že som bola tak blízko k zlatej medaile. Chýbalo len osem stotín... Tak blízko k olympijskému zlatu som sa už nikdy v živote nedostala! Po zdravotných problémoch, ktoré som pred Sydney prekonala, boli tieto strieborné medaily pre mňa malým zázrakom. Už aj preto, že Sydney bola jedna z najkrajších olympiád a plávanie je v Austrálii populárnym športom.

PAVOL a PETER HOCHSCHORNEROVCI (41)

Kariéru im ukončilo administratívne zrušenie disciplíny C2

Iste je to nádherná spomienka na ten deň a tie preteky! Na to človek nemôže zabudnúť ani keby chcel... Dlho sme sedeli s Petrom v lodi a nemohli uveriť, že nám to vyšlo... Prebrali sme sa až vtedy, keď nás skoro prevrátil otec, ktorý skočil do kanála za nami spolu s Mišom Martikánom a Ďurom Minčíkom. Mali sme čo robiť, aby sme sa nekúpali s nimi. Aj v tomto prípade platí, že prvé zlato ostane vždy najkrajšie aj najpamätnejšie! Dodnes sme sa však nezmierili s tým, že našu disciplínu vyradili z programu vrcholných podujatí.