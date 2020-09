Christián Jaroš by sa pred NHL rád rozohral v Košiciach: Ottawa je proti a ja to musím rešpektovať

Takú dlhú prestávku bez hokeja v kariére ešte nezažil. Reč je o reprezentačnom obrancovi Christiánovi Jarošovi (24), ktorý naposledy odohral súťažný zápas na začiatku marca tohto roka.

Jarošovi koncom júna vypršal trojročný nováčikovský kontrakt s Ottawou, kde stihol za ten čas odohrať 81 duelov v NHL. „V poslednej sezóne som viac času strávil na farme v tíme Belleville. Bolo to aj preto, že som mal nejaké zranenia, ale po hernej stránke som sa cítil výborne. Aj preto som v prvom tíme Ottawy nedostal viac šancí ako iba v trinástich dueloch. Napriek tomu by som aj naďalej rád bol súčasťou kanadského klubu,“ povedal pre Nový Čas Christián, ktorý je momentálne bez kontraktu.



„Ottawa má záujem o moje služby ďalej, takže môj agent aktuálne rokuje s vedením o novej spolupráci. Verím, že to dobre dopadne a budem pokračovať v tejto organizácii. Zostať v NHL je totiž moja priorita,“ pokračoval Jaroš, ktorý sa pod vedením kondičného trénera Ondreja Tencera pripravuje v House of athletics v Košiciach. Práve košickí fanúšikovia by Jaroša veľmi radi videli v tíme oceliarov v úvode nového ročníka Tipos extraligy, ktorá štartuje na začiatku októbra.



„V Košiciach som vyrastal, samozrejme, že by som rád v úvode sezóny za nich nastúpil, pretože som pol roka bez súťažného zápasu. Ale vedenie Ottawy je proti tomu, aby som sa v Európe rozohrával. Majú totiž obavy zo zranenia a ja ich rozhodnutie musím rešpektovať,“ reagoval slovenský reprezentant, ktorý sleduje aj vyvrcholenie bojov o Stanleyho pohár. Palce bude zrejme držať Tampe Bay, kde pôsobí Erik Černák, ktorý je Christiánov bratranec. „Budem fandiť Erikovi, ale aj Andrejovi Sekerovi z Dallasu. Nech vyhrá lepší,“ dodal na záver.