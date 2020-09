Na stole mu ležal zomierajúci Josef Šural (†28): Prehovoril lekár, ktorý operoval českého futbalistu

Amir Mansur Mukaddem. Meno lekára, ktorý sa zo všetkých síl snažil zachrániť českého futbalistu.

, ktorý viezol Čecha a jeho spoluhráčov zo zápasu v tureckej Alanyi.



Josef po nehode vypadol z otvorenej dodávky, ktorá ho ešte niekoľko metrov ťahal medzi kameňmi. Po prevezení do nemocnice sa ho okamžite ujal neurochirurg Mukaddem. Ten ani po roku nemôže zabudnúť na túto nočnú moru.



„Operoval som Josefa. Bolo to veľmi vážne a verte mi, že pre lekára je psychicky náročné vykonať operáciu, keď viete, v akom kritickom stave je pacient,” rozhovoril sa Amir.



"Mal som ho veľmi rád. Dokonca som sa stretol aj s jeho rodinou a počas tej osudnej noci som si veľmi prial, aby som ho mohol zachrániť. Operáciu som dokončil, no fakt, že sa mi to nepodarilo mám stále v hlave. Je to strašné," dodal