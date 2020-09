64. ročník Okolo Slovenska pozná svojho víťaza: Najlepším domácim jazdcom sa stal Lukáš Kubiš

Celkovým víťazom 64. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa v sobotu stal Nemec Jannik Steimle a skompletizoval tak hetrik stajne Deceuninck-Quick Step.

Záverečnú štvrtú etapu dlhú 171,7 km z Topoľčianok do Skalice vyhral Francúz Rudy Barbier z tímu Israel Start-Up Nation, ktorý sa presadil v záverečnom šprinte. Najlepším domácim pretekárom sa stal Lukáš Kubiš z Dukly Banská Bystrica.



Dvadsaťštyriročný Steimle mal v cieli síce rovnaký čas ako druhý Denz, no po odpočítaní bonusových sekúnd rozhodoval celkový čas. Ten mal lepší jazdec Quick Stepu vďaka výhre v časovke v Žiline, v ktorej prekonal svojho konkurenta o šesť sekúnd. Denz potreboval v cieli bonifikačné sekundy, čo sa mu nepodarilo, keď obsadil ôsme miesto, Steimle skončil desiaty. Deceuninck-Quick Step triumfoval na Okolo Slovenska aj v predchádzajúcich dvoch ročníkoch vďaka Yvesovi Lampaertovi a Julianovi Alaphilippeovi. V záverečnom šprinte sa presadil Barbier, pre ktorého to bolo druhé víťazstvo v sezóne.



Záverečná sobotňajšia etapa mala rovinatý profil s tromi rýchlostnými a tromi vrchárskymi prémiami 3. kategórie Skýcov (3,9 km, 3,8%), Havran (3,2 km, 4,8%) a Jablonka (1,9 km, 6,8%), pričom sa očakával hromadný dojazd do cieľa.Keďže prvá vrchárska prémia nasledovala už po desiatich kilometroch, tak sa od úvodu veľa útočilo., takže popredné tímy museli reagovať a prvú skupinu chytili hneď za Skýcovom. Následne to vyskúšal dánsky majster v časovke do 23 rokov Julius Johansen (Uno-X), ktorý si vypracoval asi 25 s. Za ním sa vydala trojica aj s domácim Martinom Haringom (Dukla), ale tú pelotón ďaleko nepustil. Johansen mal najviac k dobru dve minúty, zobral osem bodov na prvej rýchlostnej prémii, no krátko po nej sa jeho pokus skončil. Na prémii bol druhý Nico Denz a priebežne sa tak dostal do žltého dresu. Jannik Steimle však bol hneď za ním.Na nej získal jeden bod aj Molly a zabezpečil si bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára. Rappovo sólo sa skončilo pred druhou rýchlostnou prémiou, na ktorej si pripísal osem bodov Steimle a Denz skončil hneď za ním (6 b). Rozostupy na čele celkového poradia sa tak vyrovnali a na čelo sa vrátil Steimle. Po tejto prémii už pelotón pustil dopredu únik, v ktorom sa opäť objavil Rapp a pridali sa k nemu Nikolaj Čerkasov (Gazprom), Kristián Hočevar (Adria Mobil) a Jakub Otruba (Elkov). Posledný menovaný figuroval pred etapou na 11. mieste poradia a priebežne sa dostal na čelo. Únik mal pred poslednou horskou prémiou na Jablonke, asi 80 km pred cieľom, k dobru vyše štyri minúty, o minútu za ním išiel sám Ján Andrej Cully.Otruba zobral na poslednej rýchlostnej prémii 28 km pred cieľom najviac bodov aj bonusové sekundy a posunul sa do Top10. Už len trojčlenná skupina na čele však mala náskok na pelotón iba okolo 30 sekúnd, 6 km pred cieľom sa jeho pokus skončil a bolo zrejmé, že sa o celkovom víťazovi rozhodne v hromadnom špurte medzi Steimlem a Denzom.