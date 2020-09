Šťastný otecko Mika si z pôrodnice odniesol dcérku Marisu: S mladou priateľkou sa zladili

V stredu porodila Václavovi Mikovi priateľka Kristína ich druhú dcérku Marisu.

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Bývalý generálny riaditeľ RTVS si v sobotu prišiel pre svoje dievčatá do sanatória u Kocha v Bratislave. Mika mal dobrú náladu a vyzeralo to, akoby sa s o 24 rokov mladšou priateľkou zladili - ona mala modro-biele šaty, on rúško.

,,Dievčatá sa majú výborne," odkázal na sociálnej sieti. ,,Keď sa narodí človek, tak si uvedomíme, čo je našou jasnou prioritou života, a tento pocit znova zažívam. Je to niečo neopakovateľné a krásne." V roku 2018 sa Mikovi a jeho priateľke narodila dcéra Miška.