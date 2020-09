Vyrovnal legendárneho Jordana: Antetokounmpo je opäť najužitočnejší hráč NBA

Hoci sa tím Milwaukee Bucks rozlúčil s play-off NBA už vo štvrťfinále, jeho grécky líder Jannis Antetokounmpo sa nevyhol oceneniu pre najužitočnejšieho hráča sezóny.

Získal ho druhý rok po sebe a zároveň sa stal aj najlepším defenzívnym hráčom roka. Vyrovnal sa tým legendárnym členom Siene slávy Michaelovi Jordanovi a Hakeemovi Olajuwonovi. A to má univerzálny krídelník s nigérijskými predkami stále iba 25 rokov.

"Michael Jordan je jeden z najlepších, ak nie vôbec najlepší basketbalista histórie. Hakeem Olajuwon prišiel z Nigérie, teda krajiny, kde mám aj ja korene. Preto k nemu vzhliadam. A že sa moje meno spomína s nimi dvoma v jednej vete znamená pre na veľmi veľa," uviedol Antetokounmpo.

Antetokounmpo získal cenu MPV suverénne. Od zástupcov médií dostal 85 hlasov z celkového počtu 101. O stovku hlasov sa postarali píšuci novinári a televízni vysielatelia, jeden hlas pochádzal od fanúšikov. Druhé miesto obsadil LeBron James (Los Angeles Lakers), ktorého šestnásťkrát zaradili na najvyššiu priečku. Tretí skončil James Harden (Houston Rockets). Lebron James je štvornásovný MVP a celkovo 11-krát bol vo výsledkoch hlasovania v prvej trojke.

"Je to skvelý pocit po návrate domov zistiť, že som dostal toto ocenenie," povedal Antetokounmpo a komisárovi NBA Adamovi Silverovi odkázal: "Neposielaj mi ho do Grécka, preberiem si ho na začiatku novej sezóny."

Antetokounmpo mal v tejto sezóne NBA priemery 29,5 bodu, 13,6 doskoku a 5,6 asistencie na zápas. Je to absolútne najvyšší priemer, ktorý sa týka troch najdôležitejších štatistík v histórii NBA. Wilt Chamberlain a Elgin Baylor v dávnejšej minulosti síce dosiahli v sezóne viac bodov aj doskokov, ale nie asistencií. Famózny Grék bol v tejto sezóne piaty najlepší strelec a druhý najúspešnejší v doskakovaní, no v počte minút strávených v priemere na palubovke mu patrí až 71. priečka. "Urobil toho viac než dosť, aby obhájil pozíciu MVP. Je to neuveriteľný spoluhráč, dáva do hry všetko na oboch koncoch ihriska, je nesebecký a jedinečný. Táto cena nemôže byť zaslúženejšia," pochválil svojho lídra tréner Milwaukee Mike Budenholzer.