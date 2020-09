13-tisíc fanúšikov na F1? V Taliansku to bude čoskoro realita

Na novembrovej Veľkej cene Emilia-Romagna motoristického seriálu MS F1 v Imole sa môže zúčastniť 13.147 fanúšikov.

Guvernér talianskeho regiónu Stefano Bonaccini povolil obmedzenú divácku účasť na športových podujatiach za dodržania hygienických pravidiel.

Minister športu Vincenzo Spadafora informoval, že 1000 priaznivcov môže zavítať aj na semifinálové a finálové zápasy tenisových turnajov ATP a WTA v Ríme. "Dúfame, že to bude prvý, no významný krok k skorému návratu športu do normálu," citovala Spadaforu agentúra DPA.

Zmätok však nastal v najvyššej futbalovej súťaži. Zatiaľ čo v regióne Emilia-Romagna môže prísť tisíc divákov na nedeľné stretnutia Parmy s Neapolom a Sassuola s Cagliari, v ostatných častiach krajiny hrozí, že štadióny zostanú v 1. kole Seria A zatvorené. "V júli sme vypracovali vyše 300-stranový detailný plán na znovuotvorenie štadiónov s maximálnou bezpečnosťou. Okrem piatkového legitímneho rozhodnutia v regióne Emilia-Romagna panuje na začiatku ligy chaos," vyhlásil generálny riaditeľ Serie A Luigi De Siervo.