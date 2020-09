Desivé video z Česka: Televízny expert takmer odpadol, okamžite smeroval do nemocnice

Pred zápasom českej ligy Slavia - Teplice prišlo takmer prišlo v štúdiu televízie O2 TV Sport k nešťastiu.

Petr Svěcený (46) dával otázku športovému expertovi Antonínovi Rosovi (33). Ten sa však namiesto odpovede zapotácal a takmer padol k zemi. Pomohol mu len pohotový zákrok moderátora, ktorý ho vak zachytil.

„Dobre, v poriadku?“ pýtal sa tesne po incidente moderátor Svěcený dezorientovaného experta. Bývalý mládežnícky reprezentant sa len neprítomne usmieval a prikývol. Dobre to však s ním evidentne nebolo. Ihneď ho previezli do nemocnice, kde skončil na pozorovaní.

"Ako asi niektorí viete, včera sa mi stala nepríjemná vec v štúdiu O2 TV. Podľa doktorov zohralo úlohu viac faktorov (málo tekutín a cukru v tele, státie na jednom mieste). Človeku vraj prestane prúdiť krv do hlavy a je to. Ja som cítil, ako ma oblial studený pot a potom už čierno! Chcel by som poďakovať najmä kolegovi Petrovi za to, ako mi pomohol a napriek tomu ďalej moderoval. Ďakujem aj vám všetkým, ktorí ste mi napísali. Moc si to vážim," napísal na druhý deň Rosa na twitteri.