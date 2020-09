Rekonštrukcia legendárneho obchodného domu v Bratislave: Pohľad na strechu hovorí za všetko

Návrat k pôvodnému názvu?! Nový majiteľ bývalého Priora na Kamennom námestí v Bratislave postupne plní svoje plány a rekonštrukčné práce už finišujú. Staré prevádzky, okrem potravín na podzemnom podlaží, postupne nahrádzajú nové.

Termín oficiálneho otvorenia vynoveného obchodného domu, ktorý tu stojí už od roku 1968, však verejnosť ešte nepozná. A pod rúškom tajomstva ostal aj jeho názov. Všetko sa zmenilo v piatok popoludní, kedy na streche kultového obchoďáka pribudol staro-nový názov.

Ešte začiatkom tohto roka sa špekulovalo, že ikonický obchodný dom sa premenuje a bude niesť názov Obchodný dom Prešpork. Hovoril o tom výpis z Úradu priemyselného vlastníctva. Už v marci však spoločnosť žilinského podnikateľa Georgea Trabelssieho, ktorý v januári 2019 budovu kúpil od britského reťazca, podala žiadosť o ďalší názov - Prior Bratislava.

„Úrady budú preverovať, či Trabelssieho skupina môže tento názov použiť. Samotné slovo Prior použiť nemôže, do augusta 2022 ho má zaregistrované akciovka Prior Stred,“ informoval vtedy portál index.sme.sk. Od svojho vzniku tento kultový obchoďák vystriedal viacero mien, a to Prior, K-Mart, Tesco a MY. Bratislavčania ho však nikdy nevolali inak ako Prior.