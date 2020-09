Národná kultúrna pamiatka v Ľuboticiach je na predaj: Neobyčajná minulosť! Prečo pripomína skôr zámoček ako vodáreň?

Zaujímavá transakcia. V Ľuboticiach (okr. Prešov) je na predaj národná kultúrna pamiatka - bývalá vodáreň, ktorá vzhľadom pripomína zámoček.

Súčasní majitelia upozorňujú, že rekonštrukcia si vyžiada nemalé náklady. „Odhadujem to na 300-tisíc €. Mne sa však javí, že zložitejšie, ako nájsť peniaze, je zohnať zručných majstrov, ktorí dokážu tento objekt zrenovovať na požadovanej úrovni. Ponúkame ho za menej ako pol milióna,” hovorí jeden zo spoločníkov firmy, ktorá vodáreň predáva, Jozef Podsedlý. Objekt stojí v blízkosti viacerých obchodných prevádzok.

„Kedysi vodáreň slúžila ako zásobáreň vody pre Prešov, hlavne pre neďalekú nemocnicu.Hoci ide pôvodne o vodárenský objekt, jeho podoba, pripomínajúca zámoček či vilku, bola navrhnutá zámerne. Ak by došlo k vojne, nepriateľa mal vzhľad zmiasť. Vodáreň by totiž bola prvým cieľom útoku, na civilné objekty sa, naopak, obyčajne neútočilo.

Podľa Podsedlého o kúpu vodárne zatiaľ prejavili záujem traja potenciálni kupci. „Zatiaľ k dohode nedošlo. Ak sa nepredá do konca roka, viem si predstaviť, že to zrekonštruujeme sami. Na poschodí by mohli byť súkromné apartmány a na prízemí napríklad príjemná reštaurácia v talianskom štýle,” uzavrel. Nový Čas oslovil ministerstvo kultúry s otázkou, za akých podmienok je možné predať národnú kultúrnu pamiatku, do uzávierky sa však nevyjadrilo.





Parametre

- Zastavaná plocha: 199 m² - Pozemok mimo zastavanej plochy: 781 m² - Je možné využiť priestor v podkroví

- Poloha: Bardejovská ulica

- Cena: pod 500-tisíc €