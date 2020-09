Nechutné výtery minulosťou? Slovenskí vedci vyvíjajú unikátne testy: COVID-19 odhalený už za 30 minút!

Nová zbraň v boji s koronavírusom. Slovenskí vedci v súčasnosti pracujú na tom, aby v najbližších týždňoch mohli predstaviť nové testy, ktoré by prítomnosť COVID-19 odhalili už za 30 minút. Nebude treba absolvovať nepríjemné výtery, stačiť by mali vzorky slín. Ako táto metóda funguje a bude možné urobiť si takýto test aj doma?

Nové rýchlotesty zo slín momentálne vyvíjajú slovenskí vedci v Biomedicínskom centre SAV pod vedením Borisa Klempu, ale aj v spoločnosti MultiplexDX, ktorú založil a vedie biochemik Pavol Čekan.

Pri takzvaných LAMP testoch by sme mohli výsledok poznať za 30 minút, v uplynulých mesiacoch sa skloňovala najmä ich presnosť. „Sliny by už dnes mohli nahradiť výter. Ten je nepríjemný a veľmi ťažko si ho urobíte sami doma. V slinách je síce menej vírusu ako vo výtere, ale keď sa použijú citlivejšie RT-qPCR testy, tak sa to vyrovná,“ prezradil Čekan.

Aké sú riziká?

O tomto rýchloteste sa hovorí prakticky už od jari. Ako prví chcú vo veľkom takto testovať Angličania. Lekár a vedec Peter Celec z Univerzity Komenského však vysvetľuje, akými úskaliami museli počas výskumu prejsť. „Mali sme problém s citlivosťou, ktorá je ale medzičasom veľmi dobrá. Zostáva problém s kontamináciou, lebo tento typ testu sa ľahko kontaminuje,“ vysvetlil pre Nový Čas s tým, že s výskumom slín majú dlhodobé skúsenosti, teraz je len potrebné správne ich aplikovať. „Detekčný limit sme znížili 20-násobne, v tom vo svete nemáme konkurenciu,“ dodáva biochemik Pavol Čekan.

Na trhu už v októbri?

Rýchlotesty by mohli pomôcť pri otváraní ekonomiky, kultúrnych či športových podujatiach. Otázne však zostáva, kedy budú už dostupné na trhu. „Už teraz sme sa dostali na úroveň, že by sme testy mohli čoskoro dať na trh,“ prezradil Čekan. Hoci sa skloňuje v prípade uvedenia testov do obehu mesiac október, ako napríklad v Česku, môže to trvať aj o niekoľko mesiacov dlhšie. „Nedokážem ani len predpokladať, ako dlho bude trvať, kým sa rôzne testy dostanú na trh. Zrejme ide aj o to, že sa v laboratóriách a na klinikách zabehnuté postupy len ťažko menia,“ uviedol na margo pravidelného využívania lekár Peter Celec.

Doma alebo u lekára?

Hoci sa možno na prvý pohľad zdá, že ide o jednoduchý odber slín, nie je to úplne tak. Kým v susednom Česku vládny splnomocnenec pre vedu a výskum Roman Prymula nevylúčil, že odber si ľudia budú môcť urobiť aj doma, slovenskí vedci sa chcú vydať odbornou cestou. „Ja by som to nechal na lekároch, zdravotné sestry alebo vyškolené učiteľky,“ dodal Pavol Čekan. V súčasnosti na uvedení testu na trh pracujú viaceré krajiny, bežne však dostupný nie je.