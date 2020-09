Koronavírus udrel naplno, minister Krajčí volá po prísnejších opatreniach: Alarmujúce štatistiky!

Ministerstvo zdravotníctva pod vedením Mareka Krajčího (46) otvorene hovorí, že ak bude situácia s nakazenými pokračovať súčasným tempom, nemocnice budú mať problém s poskytovaním starostlivosti pre chorých na COVID-19.

Napätá situácia na 2 infekčných oddeleniach: Odhad ministra na koniec októbra neveští nič dobré

Pripomínajú, že ak sa chceme vyhnúť zlej situácii, mali by sme čo najskôr prijať prísnejšie opatrenia. Poukazujú aj na narastajúci počet pozitívne testovaných ľudí v okolitých štátoch, z ktorých však Slovensko vychádza ešte stále dobre.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Krajčí tvrdí, že problémová je najmä situácia v súvislosti s nakazenými seniormi, ktorých za dva týždne pribudlo asi o 60 % viac. „Veľmi starostlivo to sledujeme, lebo je to kritická veková skupina. Vidíme, ako nám týždenne rastú počty infikovaných práve u osôb nad 65 rokov,“ povedal Krajčí. Reprodukčné číslo, ktorým hygienici merajú mieru nákazy, je 1,15, čo znamená, že jeden človek nakazí v priemere ďalšieho jedného až dvoch.

„Počty infikovaných nám budú zo dňa na deň rásť, za týždeň máme o 20 % viac infikovaných a tento trend by sa dal zastaviť jedine prísnejšími opatreniami,“ dodal Krajčí. Pripomína, že krajina musí pravidlá zaviesť dostatočne včas, aby boli úspešné a potom majú najväčší efekt. „Z nášho pohľadu ich treba zaviesť teraz, aby situácia neeskalovala.“

Premiér Igor Matovič sa počas týždňa vyjadril, že celoplošné opatrenia by zavádzal až pri počte 300 pozitívne testovaných ľudí denne. Za štvrtok sme na Slovensku mali rekord, keď otestovali 235 ľudí pozitívne. „Seniori doplácajú najmä na zhromažďovanie sa, oslavy, svadby, cirkevné podujatia,“ povedal Krajčí. Šokujúco však priznáva, že situácia sa bude takýmto tempom zhoršovať. „Na konci októbra nám nebudú stačiť kapacity infekčných lôžok.“

Naplnenosť nemocníc

Infektológ Pavol Jarčuška vysvetľuje, že máme 11 infekčných oddelení pre dospelých. „V týchto dňoch je napätá situácia v dvoch okresoch, najmä v Michalovciach, kde je ten počet už hraničný. Bude musieť nastať reprofilizácia nemocníc podľa infekčných lôžok a uvoľnenie ďalšieho oddelenia, ktoré by slúžilo pre takýchto pacientov,“ hovorí Jarčuška.

Opisuje, že ak sa naplní 75 % infektologických lôžok, tak sa pacienti budú musieť presúvať aj do iných nemocníc, ktoré neboli plánované pre infekčných ľudí. „Môže sa to stať najmä vtedy, keď infekcia prenikne do komunity starších pacientov,“ uzavrel. V súčasnosti je hospitalizovaných 128 infikovaných pacientov. Podľa Krajčího máme 70 lôžok JIS a podľa aktuálneho reprodukčného čísla odhaduje ich obsadenie práve do konca októbra. Následne by sa nemocnice menili a pridávali infekčné oddelenia.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Zaujímavá je aj situácia, ktorá sa týka testovania na koronavírus. Podľa kompetentných máme na Slovensku dennú kapacitu na 7 500 testov v laboratóriách. Plánujú však zaviesť iné typy, tzv. skríningové testy, ktoré sú rovnako presné ako PCR testy. „Bude sa meniť testovacia stratégia. Máme v súčasnosti antigénové testy, ale nie na detekciu protilátok, ale na zistenie vírusu. Odoberie sa vzorka z nosohltana, zmieša sa to, kvapne na latexovú doštičku a výsledok máte za 15 minút,“ dodal Jarčuška. Testov máme podľa hlavného hygienika Jána Mikasa na mesiac dopredu.

Aké sú u nás zdroje nákazy

Svadby, rodinné a firemné oslavy s úzkym kontaktom - 17 ohnísk

• často nadregionálny charakter;

• príklad: svadba, západ – 14 infikovaných;

• príklad: rodinná oslava, východ – 12 infikovaných, prvý prípad import z ČR

• Diskotéky a bary

• príklad: hudobný klub – 80 exponovaných, 6 infikovaných

• Väčšie cirkevné stretnutia - 2 ohniská, vyše 60 infikovaných

• Športové kempy - 5 ohnísk, vyše 70 infikovaných

• Pracoviská - 21 ohnísk

• Ubytovne - 2 ohniská, vyše 30 infikovaných