Sexi dcéra legendárneho Gretzkeho môže byť spokojná: Manžel si ju nevie vynachváliť

Svoju manželku si nevie vynachváliť! Golfista Dustin Johnson (36), ktorý momentálne súťaží na prestížnom turnaji US Open, porozprával o vzťahu so sexi partnerkou Paulinou Gretzky (31).

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Sexi Paulina, ktorá je dcérou hokejovej legendy Wayne Gretzkyho, tvorí s Johnsonom pár už 7 rokov. Dvojica sa zasnúbila len 7 mesiacov po zoznámaní v roku 2013 a zdá sa, že im to klape doteraz. Za všetko hovoria Johnsonove slová.nešetrila chválou golfová jednotka, ktorá s Paulinou vychováva dvoch synov - päťročného Tatuma a trojročného Rivera.

"Rozumie všetkému, čo je potrebné, aby sa človek dostal tam, kam chce aj s obeťami, ktoré to prináša. Chápe to aj kvôli tomu, že jej otec je najlepší hokejista. Nemohol by som si priať lepšiu partnerku," zakončil Johson pre golfweek.usatoday.com.