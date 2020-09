Františkánovi z Oravy diagnostikovali COVID-19, spustilo sa peklo: Hnev a nenávisť veriacich!

V okrese Tvrdošín intenzívne bojujú s koronavírusom. Nákaza neušetrila ani kňazov z rehole františkánov. Jeden z nich sa nakazil na zájazde v Chorvátsku a dvoch zasiahol vírus doma, na Orave. Ako zvládajú ochorenie a hnev mnohých veriacich, ktorí im zazlievajú, že sa medzi nimi pohybovali nakazení?

„Na zájazde v Chorvátsku bol len jeden z nás, dvaja sme sa nakazili na Slovensku. Ja som mal príznaky už v piatok 28. 8., ale myslel som si, že je to únava z pílenia dreva. Keď som sa dal otestovať a zistil som, že únava je z nákazy, pocit, že ste sa nakazil, je veľmi nepríjemný,“ hovorí františkán Matúš, jeden z troch pozitívnych. Na autobusovom zájazde sa zúčastnil ďalší člen ich rehole.

„Do Chorvátska som šiel zdravý, dokonca som sa dal pre istotu otestovať pred zájazdom dvakrát a vždy som bol negatívny. Organizátori ma ubezpečovali, že na miestach, kam ideme, nie je vírus,“ povedal pre Nový Čas. Podľa slov františkánov sa tak len jeden nakazil v zahraničí, v spomínanom autobuse. Bratia sa z dôvodu karantény aktuálne vôbec nestretávajú, jeden z nich už takmer nemá žiadne príznaky, ďalší dvaja bojujú s ľahším priebehom vírusu. Aj keď majú teploty, kašlú a stratili chuť aj čuch, liečbu zvládajú v domácej izolácii.

Opovrhovanie a nenávisť

Františkán Matúš opisuje vírus ako zákerný. „Nemáte žiadne príznaky, ja som sedem dní fungoval ako predtým. Stretol som množstvo ľudí, na ôsmy deň som šiel na test a, žiaľ, mal som pozitívny výsledok. Odo mňa sa zrejme nakazil druhý brat,“ vysvetľuje s tým, že práve od tej chvíle sa pre neho začalo najväčšie trápenie.

„Musel som si spomenúť, s kým všetkým som strávil čas viac ako 15 minút v uzavretej miestnosti za posledný týždeň,“ opisuje ťažké chvíle. Po tom, ako sa u duchovných potvrdila nákaza, kostol v Trstenej vydezinfikovali, no hnev na strane veriacich zrejme tak skoro neutíchne.

„My, bratia v duchovnej službe, chceme navštevovať aj chorých a radi im poslúžime. Stretávame sa vo farnosti s mnohými rodinami, ktoré nás prosia o oporu. Mrzí nás, že sme sa pre nákazu stali terčom nenávisti a opovrhovania zo strany ľudí. Boli sme pozitívne diagnostikovaní až dodatočne,“ objasňuje. Duchovných najviac ťaží skutočnosť, že množstvu ľudí sa z minúty na minútu zmenil život. Žiaci nenastúpili do školy, ich rodičia nemôžu ísť do práce do zahraničia, ďalší nemôžu podnikať.

„Je nám to veľmi ľúto, ako COVID-19 mení životy ľudí v práci, v rodinách, vo farnosti. Pre nás je to o to ťažšie, že sme tu pre každého a pomoc a podporu odmietnuť nechceme. Je to naše poslanie, radi mu vyhovieme. Všetkým zdravotníkom, hygienikom a aj politikom patrí v tejto situácii skôr uznanie a podpora,“ uzatvára františkán Matúš.