Ďurovčíkova manželka prehovorila tesne pred pôrodom: Detaily o pohlaví a mene bábätka

Známy režisér a choreograf Ján Ďurovčík (49) prežíva nakrajšie obdobie v živote. Jeho milovaná manželka, muzikálová herečka Barbora (25), totiž nosí pod srdcom ich prvé bábätko. Fotograf Nového Času zastihol umelkyňu pred bratislavskou súkromnou klinikou, kde bola u svojho gynekológa na kontrole.

A aj keď si prominentná dvojica svoje súkromie úzkostlivo stráži, Novému Času sa predsa len podarilo zistiť, že by sa mal známy režisér už čoskoro tešiť zo svojho malého nástupcu!

Ďurovčík sa čoskoro stane otcom. Podľa našich informácií sa už jeho manželke Barbore blíži termín pôrodu. Fotograf Nového Času ju prichytil pred súkromným sanatóriom v našom hlavnom meste. Muzikálová herečka si vykračovala v dobrej nálade a v červených šatách sa jej črtalo už poriadne tehotenské bruško. Keď sme sa jej pri odchode na rovinu opýtali, aké sú správy od lekárov, najprv príliš hovoriť nechcela. Nakoniec však otvorene priznala, že všetko ide, ako má, a maličké je v poriadku. Pohlavie bábätka už prominentní manželia vedia, no stále nie na sto percent.

„Bola som na pravidelnej kontrole. A neviem zatiaľ s určitosťou povedať, čo to bude. Pred pár týždňami to bol chlapec, ale odvtedy sa nám bábo nechce ukázať,“ povedala Novému Času Barbora, ktorá má iba jediné prianie. „Ale, samozrejme, je nám jedno, či to bude chlapček alebo dievčatko. Dôležité je, aby bolo bábätko zdravé,“ hovorí sympatická brunetka.

Dvojica sa dokonca už dohodla aj na menách pre ich prvého potomka. „Ak by sa nám narodila malá slečna, tak jej dáme meno Anička, ale ak to bude chlapec, tak bude Ján po otcovi,“ povedala s úsmevom Barbora. Všetko však vyzerá tak, že by to mal byť malý princ. Ďurovčík sa tak možno dočká svojho malého nástupcu, ktorý bude niesť totožné meno s tým jeho, a kto vie, možno pôjde aj v jeho šľapajách.

Vyťažený manžel

Posledné dni pred pôrodom trávi Ďurovčíková najmä relaxom. „Cítim sa fajn, dúfam, že to všetko dobre dopadne. A dúfam, že manžel bude doma,“ povedala so smiechom Barbora. Narážala na veľmi vyťaženého Ďurovčíka, ktorý má pod palcom viaceré predstavenia. „Teraz začali turné so Slovenským divadlom tanca. Je to však všetko nejasné, keďže opatrenia sa každým dňom menia. Obaja veríme, že ma to chytí, keď bude pri mne,“ vysvetlila na záver režisérova manželka.

Ďurovčík okrem spomínaného turné pripravoval aj premiéru muzikálu s názvom Voda (a krv) nad vodou s najväčšími hitmi skupiny Elán v Divadle Nová scéna. Kvôli pandémii koronavírusu však bola premiéra zrušená a kompetentní musia nájsť náhradný termín.