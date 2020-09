Vdova Olga sa neprišla rozlúčiť s manželom Jiřím Menzelom († 82): Vážny dôvod!

Pohreb sa konal bez nebožtíka aj vdovy! Aj keď si Jiří Menzel († 82) pohreb naozaj neprial, jeho manželka Olga Menzelová (42) napokon tlaku verejnosti podľahla a rozlúčku so zosnulým režisérom sa rozhodla uskutočniť. Konala sa včera, ale tá najdôležitejšia osoba na nej chýbala.

Sympatickej blondínke skazili na poslednú chvíľu veľké plány zdravotné problémy, ktoré musela prekonávať v domácej karanténe! Smútočný obrad za zosnulého režiséra sa napokon konal, a to včera od 10. do 18. hodiny v priestoroch foyeru Rudolfina. Tam sa s Jirkom rozlúčili fanúšikovia osobne. Odvšadiaľ bolo počuť hudbu z jeho filmov a jeho milovníci sa rad-radom zapisovali aj do kondolenčných kníh. Tá najdôležitejšia osoba však chýbala.

Vdova Olga, ktorá chcela vyjsť v ústrety verejnosti a poslednú rozlúčku napokon zorganizovala, strávila smútočný deň nečakane doma. „Dostala som teploty a lekár ma preventívne posiela na testy,“ povedala nečakane Menzelová pre český Blesk ešte vo štvrtok večer s tým, že jej plány sa zmarili.

Vdova tak napokon deň, keď sa konal smútočný obrad, strávila čakaním na výsledky v domácej karanténe. V priestoroch foyeru Rudolfina sa však taktiež nenachádzal ani zosnulý režisér. Na to upozorňovala Olga hneď od začiatku s tým, že nech na jeho urnu s pozostatkami rýchlo návštevníci zabudnú. Jiří, ktorý nestál ani o pohreb, ešte pred smrťou vyslovil želanie, že by chcel, aby bol jeho popol rozsypaný v Španielsku, kam spoločne s manželkou obaja radi chodili.