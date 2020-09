Zlatica Švajdová Puškárová o prvom stretnutí s Patrikom: Jeho poznámka by položila nejednu ženu

Je jednou zo stálic televízneho spravodajstva. Zlatica Švajdová Puškárová (43) je ostrieľanou moderátorkou a len tak ju niečo nevyvedie z miery. Sympatická blondínka zvláda rodinu aj kariéru. Priznáva však, že nie vždy je všetko ružové a s manželom Patrikom Švajdom (48) sa občas povadia.

Vtedy sa vraj na seba v štúdiu ani nepozrú. V rozhovore pre Nový Čas Nedeľa prezradila aj to, kto u nich doma nosí nohavice. A nielen to...

Cítili ste chvenie v bruchu, keď ste začínali v Markíze?

Ja som do Markízy vôbec nechcela ísť. Pracovala som v STV, ale keď som dala výpoveď, volali ma do Markízy. Viackrát som odmietla, ale nakoniec ma vtedajší šéfredaktor Ľubomír Lintner prehovoril a nastúpila som 31. augusta. Hneď 6. septembra som vysielala Na telo s Mikulášom Dzurindom. Čiže hneď som vhupla do politickej relácie, ktorú som potom robila 13 rokov. Predstavte si, že som bola 13 rokov bez nedeľného obeda! Išla som si skrátka za svojím snom a dodnes nemám pocit, že by som bola vyhorená a že sa mi už nechce. Som pobozkaná šťastnou povahou, večer si líham a neviem sa dočkať rána. A to som dostala v živote množstvo rôznych ponúk, aj finančne zaujímavých, ale nikdy ma to neodlákalo od televízneho spravodajstva. Mám ho stále veľmi rada.

Aj vám po rokoch kolegovia prezradili, čo si o vás hovorili? Lebo vždy, keď príde nová baba do tímu, tak začnú chodiť reči.

Tú otázku si vždy vychutná môj manžel. Lebo okrem rôznych zážitkov a množstva diváckych aj odborných ocenení som v Markíze získala aj manžela, ktorý mi zmenil život. Máme dvoch úžasných synov. Vždy spomína, že keď som vstúpila do newsroomu, spýtal sa Ľuba Lintnera, aké chlapčisko to prijali. (smiech)