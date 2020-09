Futbalový zápas v Nemecku sa zvrhol na poriadne divadlo: Hráči sa báli o vlastné zdravie

Mimoriadne kuriózny duel sa počas ostatného víkendu uskutočnil v Nemecku v jednej z okresných súťaží.

Tím SG Ripdorf/Molzen II totiž prehral zápas s klubom SV Holdenstedt II vysoko 0:37, pretože nastúpil s minimálnym povoleným počtom hráčov (7) a tí na hracej ploche nebránili útoky súpera, čo zdôvodnili dodržiavaním sociálnych odstupov od hostí.

Tí boli v predchádzajúcom zápase v kontakte s osobou nakazenou ochorením COVID-19. Keďže následné testy nepriniesli pozitívny výsledok na koronavírus a Holdenstedt odmietol pristúpiť na dohodu o odklade stretnutia, domáci aj takým spôsobom vyjadrili svoj protest i obavy o zdravie. "Žiadali sme o odloženie zápasu, ale Holdenstedt chcel za každú cenu hrať," povedal pre ESPN člen vedenia zdolaného mužstva Patrick Ristow.

Domáci nastúpili so siedmimi futbalistami aj preto, že viacerí hráči odmietli zasiahnuť do zápasy. "Sme veľmi vďační siedmim dobrovoľníkom, ktorí nastúpili. Ak by sme totiž nemali dostatočný počet hráčov, prehrali by sme kontumačne a dostali pokutu 200 eur, čo si nemôžeme dovoliť. Je to dosť peňazí, v aktuálne pandemickej dobe dvojnásobne," pokračoval Ristow.

"Po úvodnom hvizde jeden z našich hráčov poslal loptu na kopačku hostí a potom náš celý tím odkráčal za postrannú čiaru. Holdenstedt skóroval a rozhodca dal žltú kartu nášmu kapitánovi za nešportové správanie. Hráči Holdenstedtu nechápali, čo sa deje.Naši chlapci nechceli ísť do osobných súbojov,objasnil Ristow.

Priznal tiež, že v pláne nebolo vyvolať veľký rozruch. "Neexistovalo ideálne riešenie situácie, my sme si vybrali takúto cestu. Súperovi z Holdenstedtu neprajeme nič zlé," dodal.