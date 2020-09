Stoch si počkal na správnu príležitosť: Škodoradostný odkaz tragickému Slovanu

Výmena trénera nezabrala! Futbalový Slovan Bratislava zhorel do tla.

V 2. predkole Európskej ligy nezvládol úlohu favorita a po otrasnom výkone ho vylial z pohára s nadšením bojujúci fínsky KuPS Kuopio. Belasých vlani vytiahol z blata tréner Ján Kozák ml. (40), ktorý po výbuchu v Nikšiči nahradil Martina Ševelu (44) a mužstvo dotiahol do skupinovej fázy. Nový slovinský kouč Darko Milanič (52) mu môže ticho závidieť.

Na prípravu mal pár dní. Krídelníkov Weissa a Mohu musel nechať doma, zo zostavy vynechal kapitána Božikova a na súpisku nezaradil Strelca. Z hry Slovana boleli oči. Nemala hlavu ani pätu. Slovenský majster sa odovzdal súperovi, ktorý mohol rozhodnúť už v riadnom hracom čase. „Nielen ja, ale aj fanúšikovia očakávali, že v Slovane príde k obratu. Zmena na trénerskom poste mala aj podľa viceprezidenta klubu priniesť zlepšenie herného štýlu. Niekedy to zafunguje. Tentoraz sa to nestalo,“ povedal pre Nový Čas bývalý brankár belasých Ladislav Molnár. Terajší skrat na severe mu pripomenul minuloročnú blamáž v Čiernej Hore, kde Slovan skončil v Lige majstrov tiež na penalty. „Myslel som si, že to bolo pre hráčov dostatočné poučenie. Ukázalo sa, že nie. Prakticky do roka a do dňa sa situácia zopakovala. Po zápase ma prepadli zmiešané pocity. Najvýstižnejšie je slovo sklamanie,“ priznal Molnár.

Nasrdení sú aj fanúšikovia, ktorí spájajú pohárové vyradenie so zlým rozhodnutím vedenia klubu vyhodiť trénera Jána Kozáka. Viacerí z nich žiadajú na sociálnych sieťach okamžitý odchod Kmotríkovcov či hráčov. „Kmotrík von, sprav to pre Slovan,“ „Vyzlečte dresy, žoldáci,“ znelo pár z drsných odkazov nahnevaných priaznivcov.

Rozladený bol aj tréner Milanič. Nehľadal výhovorky, ale ani neospravedlňoval katastrofálny prejav svojich zverencov. „Sme veľmi sklamaní. Je to frustrujúce, keď dve minúty pred koncom vediete a nepostúpite. Často sme sa uchyľovali k nakopávaným loptám, čím sme nemali dostatok postupných akcií. Vo finálnej fáze nám chýbali pokoj, posledná prihrávka či lepšie riešenie.“ Slovan prehajdákal sľubný náskok, o ktorý sa postaral Žan Medved. „Je ťažké takto vypadnúť. Všetci sa musíme zamyslieť a rozmýšľať nad tým, čo bolo zlé,“ povedal smutný slovinský útočník.

Štipľavý odkaz Stocha!

Vrátil im požičané! Slovan vlani vyradil v play-off Európskej ligy PAOK Solún a tešil sa z postupu do skupinovej fázy. Posledných 10 minút v drese gréckeho klubu vtedy odohral aj Miroslav Stoch. Fanúšikovia belasých ho po príchode na trávnik zasypali piskotom a vulgárnymi nadávkami. Teraz im exreprezentant, ktorý chvíľu trénoval so Slaviou Praha, poslal škodoradostný odkaz aj s expresívnymi emotikonmi.

