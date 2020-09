Koronavírus úraduje na Záhorí: V Skalici hľadajú prvého nakazeného

Nečakané komplikácie! Hokejisti Skalice sú v karanténe po tom, čo testy na koronavírus odhalili 27 pozitívnych prípadov v kabínach druholigového áčka a juniorov.

Kým mnohí ešte len čakajú na výsledky, najskúsenejší člen tímu Martin Hujsa (41) sa nákaze zatiaľ úspešne vyhýba! Skalické vedenie ohlásilo bezmála tri desiatky infikovaných s tým, že pre podozrenie na koronavírus v domácej šatni mužstvo v utorok nenastúpilo na neskôr skontumovaný zápas B-skupiny Kaufland Cupu proti Nitre.

„Zatiaľ čo po prvom testovaní z 2. septembra sme boli negatívni, po tom druhom, zo stredy 16., žiaľ, u niekoľkých seniorských i juniorských hráčov bol výsledok testu pozitívny. Všetci sú v domácej karanténe a v najbližších dňoch prebehne testovanie ďalšieho z tímov,“ povedal pre Nový Čas predseda a konateľ skalického klubu Miroslav Lipovský, ktorý je pripravený ďalej postupovať v zmysle smernice Slovenského zväzu ľadového hokeja o opatreniach v súvislosti so šírením COVID-19 a nasledovať pokyny Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

„Veríme, že sa situácia vráti čo najskôr do normálu a všetky naše mužstvá sa opäť zapoja do tréningového aj zápasového procesu,“ dodal Lipovský. Situáciou v HK sa zaoberal aj skalický krízový štáb, ktorý prijal viaceré preventívne opatrenia., ktorých je veľa,“ uviedla primátorka mesta Anna Mierna. Nepriamo tak potvrdila informáciu Nového Času, že klub zatiaľ nenašiel prvého nakazeného člena mužstva. Na základe jeho pohybu by sa dal odhadnúť čas a ohnisko nákazy, ako aj smer jej ďalšieho šírenia.

S istotou ním nie je najskúsenejší muž kabíny a bývalý kanonier bratislavského Slovana Hujsa, ktorý hrozbe vírusu zatiaľ odoláva. „Je to asi preto, že my starší máme skrátka lepšiu imunitu,“ zavtipkoval si.