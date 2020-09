Toto premiér ani odborníci neočakávali: Vyhlásia v Česku núdzový stav?!

Český premiér Andrej Babiš nevylúčil, že by v prípade potreby prijať opatrenia nad rámec kompetencií ministerstva zdravotníctva mohol byť v krajine znovu vyhlásený núdzový stav. Informoval o tom v piatok spravodajský server Novinky.cz.

Podľa Babiša nemožno terajšiu situáciu porovnávať so situáciou na jar. Terajší vývoj podľa neho v auguste "nikto nikdy neočakával a všetci odborníci sú prekvapení, že to tak ide hore". Pokiaľ by bolo potrebné prijať opatrenia nad rámec kompetencií ministerstva zdravotníctva, mohlo by dôjsť k vyhláseniu mimoriadneho stavu. "Vylúčiť sa to nedá," povedal na brífingu Babiš s tým, že navrhnúť by to musel minister zdravotníctva.

Pre server Deník.cz premiér v piatok uviedol, že po viac ako troch mesiacoch obnoví svoju činnosť Český Ústredný krízový štáb (ÚKŠ). Minister vnútra Jan Hamáček spresnil, že činnosť krízového štábu má byť na základe dohody medzi ním a Babišom obnovená od pondelka 21. septembra. Príslušný návrh musí ešte prerokovať vláda. Krízový štáb fungoval na jar počas trvania núdzového stavu, najmä za účelom zaistenia dodávok ochranných pomôcok z Číny, ochrany hraníc a dodržiavania epidemiologických opatrení ministerstva zdravotníctva. ÚKŠ ako pomocný orgán vlády vykonával činnosť od 16. marca do 11. júna. Jeho predsedom bol spočiatku epidemiológ Roman Prymula a neskôr Jan Hamáček, ktorý ho bude viesť aj teraz.

Rozhodnutie bolo prijaté v období, keď ČR zaznamenáva rekordné prírastky počtu nakazených novým koronavírusom. Najnovšie od pondelka budú v Prahe, Stredočeskom kraji, Zlínskom kraji, v okresoch Uherské Hradište, Kroměříž a Cheb povinné rúška na vonkajších podujatiach nad 100 ľudí. Výnimku budú mať deti do dvoch rokov, herci, hudobníci či športovci, píše na svojom webe Česká televízia (ČT).