V Prahe ide do tuhého: Mesto zatvorí všetky univerzity a zavedie vyučovanie na diaľku

Česká metropola Praha od budúceho týždňa uzatvorí všetky univerzity a zavedie vyučovanie na diaľku. V piatok to na sociálnej sieti Twitter oznámil pražský primátor Zdeněk Hřib.

Kedy presne by toto nariadenie malo vstúpiť do platnosti však Hřib nešpecifikoval, píše portál Novinky.cz. Primátor pôvodne oznámil, že dištančná výučba bude platiť aj pre všetky stredné školy v Prahe, krátko nato sa však opravil. S nariadením podľa neho nesúhlasia hygienici, naďalej ho však "majú v zálohe". Zároveň doplnil, že on sám podporuje uzatvorenie oboch typov škôl a sa snaží o tom presvedčiť aj hygienikov.

Rektor Karlovej univerzity Tomáš Zima označil pre český Deník N uzavretie pražských vysokých škôl za zlé riešenie. Podľa neho tak "bude zničená jedna mladá generácia", pretože školy budú niekoľko mesiacov zatvorené. Vedenie mesta ani hygienici s ním tento návrh nekonzultovali a dozvedel sa o ňom až z primátorovho profilu na Twitteri.

Začiatok vyučovania v súvislosti s avizovaným opatrením odsúva o týždeň aj Vysoká škola ekonomická. Deníku N to oznámila jej rektorka Hana Machková.

Vedenie Prahy spolu s hygienikmi tento týždeň zaviedlo nosenie rúšok v školách aj počas vyučovania, výnimku má prvý stupeň základných škôl. Ministerstvo zdravotníctva následne v piatok toto opatrenie rozšírilo na školy v celej ČR, informuje portál českej televízie ČT24. Za posledných 24 hodín zaznamenali v Česku rekordných 3130 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Celkovo sa v Česku koronavírusom od začiatku pandémie nakazilo už 44.155 ľudí a zdravotné komplikácie spojené si vyžiadali 489 obetí.