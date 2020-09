Živnostníci majú ťažké srdce na vládu: Takúto pomoc by privítali v čase koronakrízy a obavy z novinky

Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) sa obáva, že zavedenie tzv. univerzálnej živnosti by mohlo zapríčiniť pokles úrovne remesiel.

Uviedol to v piatok na brífingu po 28. sneme SŽZ jeho prezident Stanislav Čižmárik. "Okrem koronakrízy nás v súčasnosti ťaží ochrana remesiel, aby zostali životaschopné aj do budúcnosti. Tie sú zárukou, že práce pre spoločnosť sa budú vykonávať kvalitne a dobre. Máme trochu obavy, že liberalizácia - zavedenie univerzálnej živnosti by mohlo postavenie (remesiel) poškodiť," priblížil Čižmárik. Dúfa, že sa podarí nájsť kompromisné riešenie, ktoré bude vyhovovať jednak liberalizácii podnikania a jednak zabezpečí kvalitu výkonu remesla.

Podľa slov 1. viceprezidenta SŽZ Jána Palenčára počas prvej vlny koronakrízy boli mnohé živnosti, najmä tie najmenšie, podporované zo strany štátu veľmi slabo. "Vyzývame našich vládnych predstaviteľov, aby naďalej prichádzali s ďalšími novými podpornými programami, pretože firmy zasiahnuté koronakrízou sa stále nedostali z nepriaznivej situácie. Výpadok príjmu najmä z mesiacov marec - apríl ešte v týchto časoch nedohnali a sú zároveň vystavení riziku prípadnej druhej vlny pandémie," povedal Palenčár.

Štát by sa podľa jeho slov mal vrátiť k niektorým málo využívaným schémam podpory podnikania, ako bolo napríklad preplatenie nájomného za prevádzky, ktoré sa čerpalo len v malej miere. "Živnostníci by privítali aj zníženie daňovo-odvodového zaťaženia, ktoré patrí k najvyšším v Európe," poznamenal Palenčár.

Podľa slov prezidenta Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) Jána Solíka, ktorý bol tiež na sneme, jednou z diskutovaných bola i téma rodinného podnikania. "Generácia podnikateľov, ktorá začala s podnikaním po roku 1989, by rada odovzdala svoje firmy ďalšej generácii, ale legislatíva nie vždy pamätá na všetky praktické problémy, ktoré s týmto procesom súvisia. Chceme preto predstaviť štátu riešenia, ako by sa v tomto smere mala zmeniť legislatíva," dodal Solík.