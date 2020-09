Drsné priznanie Slovenky: Mužom, ktorí chcú mať doma modelky, posiela hustý odkaz

Slovenka zverejnila na Facebooku priznanie, za ktoré jej tlieskajú desiatky ďalších žien.

Ženy samy chúlostivo vnímajú svoju postavu, no ešte pozornejšie sa jej venujú niektorí muži. Túto problematiku si vzala do úst Slovenka, ktorá to niektorým mužom za ich komentáre poriadne natrela.

"Nedá mi to nenapísať. Čím ďalej tým viac všade čítam, ako muž ponižuje ženu kvôli váhe alebo ju opustí. Nech si uvedomia jednu vec. Im rastú pivné pupky, smrdia im nohy, trenky si ledva vymenia každé dva dni a oni idú ukazovať prstom na ženy?

Nikdy som nepočula, ako sa chlap sťažuje, že ho nechala žena kvôli váhe. Ak má žena pár kíl navyše a kritizujete ju, tak ju nemilujete tak, ako by ste mali. Ak ju milujjete, tak preto, aká je povaha, aké má srdce, že bola ochotná vzdať sa svojej postavy, aby ste mali dieťa a boli šťastní.

Láska nie je o vonkajšej kráse, ale, samozrejme, musí tam byť chémia. Takže sa uvedomte, lebo nastanú časy, keď vám povie žena, že od vás odchádza, lebo ste obézni."

Za tento komentár si vyslúžila mnoho pozitívnych reakcií iných žien. "Konečne niekto napísal pravdu. Tieskam vám. Presne ste to vystihli. Oni môžu byť pupkatí, hlúpi, škaredí, ale za ženu by chceli modelku!" komentovala príspevok Jana.

"Super napísané. Keby sa tak pozreli aj na seba," napísala Iveta.

"Keby dostanem zakaždým 5 eur, čo mi povie nejaký chlap, že do tváre som pekná, ale kvôli postave sa mu nepáčim, tak nemusím aspoň mesiac pracovať. Parádne napísané," napísala Simona.