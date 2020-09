Domáci miláčik roztrhal len 12-dňové bábätko: Prekliatie mladej mamičky, to snáď ani nie je možné!

Len 12-dňový chlapček Elon Ellis utrpel zranenia nezlučiteľné so životom po tom, čo naňho zaútočil pes plemena Čau-čau.

Jeho mamu Abigail Ellis (27) a otca Stephena Joynesa (35) z anglického mesta Doncaster zadržala polícia pre podozrenie zo zabitia z nedbanlivosti, neskôr boli prepustení na kauciu. Suseda, ktorá nechcela byť menovaná, opísala, že v osudný deň začula skučanie psa. Nastal rozruch a neskôr z okna videla, ako sa policajti snažia chytiť Teddyho, domáceho miláčika susedov. Neskôr prišla záchranka. Ďalšia suseda, kamarátka Abigail Linda (58), opísala srdcervúce chvíle. Zdrvená mamička vybehla na ulicu a kričala ,,Nikdy si to neodpustím!“

,,Bola hysterická, plakala, kričala, nikdy som ju tak nevidela. Vošla som do domu a po zvyšok života sa budem snažiť zabudnúť na to, čo som videla,“ povedala otrasená susedka. Brat Abigail, strýko malého Elona, povedal, že mladá mamička bola v kúpeľni na poschodí, keď pes Teddy preskočil oplotenie jeho výbehu v záhrade a vbehol do domu. Nasledoval útok pred očami otca bábätka a ďalšieho syna Abigail. ,,Je to príšerné a sme v totálnom šoku. Moja sestra je zničená, prišla o bábätko a jej ďalší syn všetko videl,“ smúti Keith podľa The Sun.

,,Teddy nie je zlý alebo nebezpečný pes. Býval v dome mesiace a správal sa dobre pri ostatných deťoch mojej sestry. Myslím si, že žiarlil, keď prišlo bábätko a dostávalo všetku pozornosť. Alebo si ho pomýlil s hračkou, Elon mal len 2,7 kila keď sa narodil,“ myslí si. ,,Bola to nočná mora. Pes bol vo výbehu, keď zrazu preskočil oplotenie a dostal sa cez otvorené dvere do izby, kde bolo bábätko v košíku. Potom ho napadol.“ Psa polícia umiestnila do chovateľskej stanice, kým neskončí vyšetrovanie.

Rodičia Abigail a Stephan mali zo synček obrovskú radosť. ,,Náš krásny chlapček, neskutočne ho ľúbime,“ napísala na sociálnej sieti mamička k fotke po pôrode. ,,Rok 2020 nie je nakoniec až taký zlý. Náš synček Elon,“ tešil sa otecko. Priatelia a rodina trvajú na tom, že Abigail je skvelá mama. ,,Nikdy by svoje deti neohrozila. Toto bola len tragická náhoda,“ tvrdia. Zároveň si myslia, že sa do domu hrôzy už nevráti. Zomreli v ňom už traja jej blízki ľudia. V roku 2013 navždy odišiel jej otec Richard. Pred rokom v ňom náhle zomrel jej dlhoročný partner Joel († 28), s ktorým má tri deti. Osudnou sa mu stala otrava krvi.

,,S Joelom boli spolu od veku 14 rokov a založili si rodinu. Chceli sa vziať, ale Abi sa zrútil svet, keď minulý rok zomrel. Ju aj deti to položilo. Nikdy to nemala ľahké, poznám ju od detstva. Ale potom spoznala Stephena a otehotnela. Bolo to ako nový začiatok – nový priateľ, nové dieťa. Cítila sa previnilo, že má nový vzťah, pretože s Joelom spolu boli dlhé roky. Ale bábätko Elon bolo ako lúč šťastia,“ opísala kamarátka mladej mamičky. ,,Čo všetko si vytrpela, to si nezaslúži nikto,“ pridáva sa suseda Linda.