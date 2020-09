Bonul sa odvolal proti zrušeniu bezpečnostnej previerky: Rozhodnutie bolo podľa firmy predčasné

Spoločnosť Bonul sa odvolala proti rozhodnutiu Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), ktorým jej úrad zrušil bezpečnostnú previerku.

Ako pripomenula spoločnosť v stanovisku, odvolanie má odkladný účinok. "Rozhodnutie Národného bezpečnostného úradu je predčasné a nezákonné," zdôvodnila spoločnosť. Rozhodnutie má podľa nej viacero procesných a hmotnoprávnych nedostatkov.

Podnet na preverenie podala v januári Nadácia Zastavme korupciu. Poukázala vtedy na to, že podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností by nemal mať previerku ten, kto je v kontakte so "závadovými osobami" alebo je sám z niečoho podozrivý.

Upozornila na prepojenie syna majiteľa Bonulu Norberta Bödöra obvineného v kauze Dobytkár s Marianom Kočnerom. "V komunikácii Threema a iných sa Kočnerovi priznáva, že tento biznis v podstate rieši on. Mal styky s Kočnerom, ktorý je v zmysle zákona závadovou osobou, a dnes sa ukazuje, že ňou môže byť aj on sám," uviedla nadácia.