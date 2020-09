Osakovú zastavilo zranenie: Na Roland Garros o titul nezabojuje

Víťazka US Open Naomi Osakaová nebude hrať Roland Garros.

O antukový grandslam v Paríži pripravilo japonskú tenistku zranenie ľavého zadného stehenného svalu, s ktorým hrala newyorský turnaj.

Svetová trojka Osakaová si nohu zranila na turnaji Western & Southern Open, ktorý sa hral tiež v New Yorku a nenastúpila kvôli tomu do jeho finále. Celé US Open potom nastupovala s obväzom.

"Bohužiaľ nie som tento rok schopná na French Open hrať. Noha ma stále bolí a nemala som čas na prípravu na antuke. Turnaje sú tesne za sebou," napísala Osakaová na sociálnych sieťach. Druhý titul na US Open a tretí grandslamový získala v sobotu po finálovej trojsetovej výhre nad Bieloruskou Viktóriou Azarenkovou.

Roland Garros tak prišlo o ďalšiu hviezdu. Titul nebude obhajovať Austrálčanka Ashleigh Bartyová. Svetová jednotka vzdala štart na tohtoročnom odloženom ročníku kvôli obavám z koronavírusu a nedostatku prípravy.

Usporiadatelia musia ďalej znižovať počty fanúšikov. ktoré pustia každý deň do areálu. Pôvodne plánovali využiť 50 až 60 percent kapacity, čo by bolo okolo 20 tisíc ľudí. Minulý týždeň znížili počet na 11.500 a teraz po ďalších opatreniach proti šíreniu covidu-19 ich denne pustia len päť tisíc.