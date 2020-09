Žili sme doteraz v omyle? Prekvapivá štúdia o Vikingoch

Vikingovia, ktorí od 8. storočia drancovali a dobýjali severnú Európu, mali byť podľa všeobecne rozšírenej predstavy vysokí a svetlovlasí.

Nová štúdia ukázala, že v skutočnosti boli oveľa rôznorodejší, informovala vo štvrtok tlačová agentúra AFP. Štúdia zverejnená tento týždeň v časopise Nature upozornila na nové zistenie, že v Škandinávii v období Vikingov, ktorí pochádzali súčasného Dánska, Švédska a Nórska, vládla genetická rôznorodosť.

Pedagóg z Kodanskej univerzity a spoluautor štúdie Ashot Margaryan pre AFP vysvetlil, že títo obávaní bojovníci v skutočnosti "neboli všetci Škandinávci". Vďaka migrácii z prevažne južnej a východnej Európy "mala vikinská Škandinávia tmavovlasejších ľudí než súčasná Škandinávia", vysvetlil Margaryan. Dodal však, že Vikingovia bola naozaj vo väčšine svetlovlasí.

Výskumníci analyzovali 442 úlomkov kostí z obdobia od 8. do 12. storočia z celej Európy. Zistenú rôznorodosť kostných pozostatkov podľa vedcov možno vysvetliť aj faktormi, ako sú obchodovanie a otroctvo. Štúdia tiež potvrdila predchádzajúci výskum týkajúci sa toho, kde sa Vikingovia a ich predkovia v cudzine usadili. Predkovia Nórov išli prevažne do Írska, na Island a do Grónska, tí zo Švédska sa usadili v súčasných pobaltských krajinách, zatiaľ čo Dáni z tej éry sa presunuli do Škótska a Anglicka.