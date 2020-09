Osoby, ktoré vyviezli z Ruska dôkaz o Navaľného otrave, môžu skončiť vo väzení: Advokát zdvíha varovný prst

Spolupracovníkom ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, ktorí z Ruska vyviezli fľašu so stopami otravnej látky typu novičok, môže hroziť až sedemročné väzenie.

Táto situácia nastane v prípade, ak sa preukáže, že vedeli, že fľaša obsahuje jed. Podľa agentúry RIA Novosti na to upozornil advokát Alexandr Gribakov. Reagoval tým na správu, ktorá sa vo štvrtok objavila na Navaľného konte na sociálnej sieti Instagram. Uvádza sa v nej, že látka typu novičok, ktorou bol politik údajne otrávený, sa našla na plastových fľašiach z hotelovej izby v hoteli Tomsk Xander.

V správe sa tiež uvádza, že keď sa Navaľného kolegovia dozvedeli o jeho urgentnej hospitalizácii v Omsku, kontaktovali právnika, vyšli do izby, v ktorej bol Navaľnyj ubytovaný, a začali zaznamenávať, popisovať a baliť všetko, čo tam našli, vrátane "hotelových" plastových fliaš s vodou. Portál Projekt už predtým informoval, že fľašu so stopami toxickej látky mohla do Nemecka vziať Navaľného kolegyňa Marija Pevčichová, ktorá ho sprevádzala aj počas cesty po Sibíri.

Zakladateľ nadácie Cinema for Peace Jaka Bizilj, ktorý organizoval prepravu Navaľného do Berlína, zároveň pre nemecký denník Bild povedal, že fľaše s vodou z politikovej hotelovej izby v Tomsku prepravilo do Berlína nemecké lekárske lietadlo, a to na žiadosť Navaľného štábu. Advokát Gribakov však upozornil, že "za nezákonný pohyb toxických látok cez hranice hrozí Navaľného blízkym až sedemročné väzenie, ak vedeli, že vo fľaši sú pozostatky jedovatej látky". Zatiaľ je však predčasné hovoriť o akejkoľvek zodpovednosti, "keďže stíhanie v kauze sa nezačalo, vykonáva sa iba kontrola pred vyšetrovaním, pokiaľ viem z otvorených zdrojov," uviedol Gribakov pre agentúru RIA Novosti.

Advokát zároveň poznamenal, že nechápe, prečo boli z Ruska vyvezené najdôležitejšie dôkazy v Navaľného prípade. Dva týždne po Navaľného dramatickej hospitalizácii v Omsku a prevoze do Nemecka tamojšie laboratórium potvrdilo, že na fľaši našli stopky jedu novičok. Tento nález neskôr nezávisle od seba potvrdili ďalšie tri laboratóriá.

Navaľnyj je v súčasnosti hospitalizovaný v berlínskej súkromnej nemocnici Charité, kam ho previezli letecky 22. augusta. Jeho stav je stabilizovaný, po prebudení z umelého spánku a odpojení z pľúcnej ventilácie už dokáže vstať z postele a byť nakrátko i mimo nej. Nemecko nedávno ohlásilo, že Navaľnyj bol otrávený nervovoparalytickou látkou novičok. Kremeľ možnosť otravy Navaľného odmieta, vyjadril však ochotu spolupracovať s Nemeckom na vyšetrovaní celého prípadu.