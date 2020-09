Mladá žena († 21) zrušila svadbu: Snúbenec to nezvládol, masaker priamo pred očami jej matky

Obrovská tragédia! 21-ročná žena sa rozhodla zrušiť naplánovanú svadbu. Jej snúbenec tento krok odmietol spracovať a rozhodol sa jej pomstiť. Ohavne ju zavraždil priamo pred očami jej matky.

Dievčina zrušila svadbu, pretože mala podozrenie, že jej snúbenec priveľmi pije a nepáčili sa jej ľudia, s ktorými sa stretával. Ako uvádza portál Mirror, 23-ročný muž Jigukumar Sorthi navštívil 3. marca svoju snúbenicu Bhavini Pravin v jej dome v anglickom meste Leicester. Keď vošiel dovnútra, niekoľko minút sa rozprávali a následne ju mladý muž štyrikrát brutálne bodol kuchynským nožom, ktorý si priniesol so sebou.

Hrozivý incident sa odohral priamo pred očami jej matky, ktorá ho prosila, aby radšej zabil ju. Útočník svoju obeť bodol raz do hrude, do kolena a keď sa v sebaobrane schúlila do klbka, dvakrát ju bodol do chrbta.

Napriek zúfalej snahe lekárov o jej záchranu ženu, ktorá bezvládne ležala na podlahe v obývačke, vyhlásili za mŕtvu. Útočník na ulici odhodil nôž a dal sa na útek. Zachytila ho bezpečnostná kamera, avšak mladík sa neskôr objavil na policajnej stanici, kde sa k útoku na svoju snúbenicu priznal. „Jeho život bol v troskách,“ uviedol. Muž pôvodom z Indie poprel, že by Bhavini zavraždil úmyselne a ako dôvod uviedol stratu kontroly nad samým sebou, pričom žiadal zníženie zodpovednosti.

Súd mu vymeral doživotný trest v dĺžke minimálne 28 rokov. „Bhavini bola mladá žena, ktorá mala celý život pred sebou. Bola nežnou, starostlivou dušou a pochádzala z uzavretej rodiny. Životy jej príbuzných sa navždy zmenili. Z toho, že stratili svoju milovanú dcéru rukou niekoho, komu dôverovali, že sa o ňu postará, sa nikdy nezotavia,“ uviedol detektívny inšpektor Kenny Henry.

„Naša dcéra mala iba 21 rokov, keď ju zavraždil. Chodila na vysokú školu a následne pracovala, aby spolu so mnou podporovala rodinu, zabezpečila nám strechu nad hlavou a jedlo na našom stole. Dávala nám toľko radosti a zmyslu života,“ spomína na svoju milovanú dcéru jej otec Babu Pravin.

"Keď sa Jigukumar zasnúbil s našou dcérou, verili sme mu, že ju bude milovať a starať sa o ňu navždy. Bola pre nás tak vzácna. Priviedli sme ho spolu s nami do Anglicka, aby sme mu poskytli lepší život. Podporovali sme ho a býval u nás. A ako sa nám odvďačil za našu láskavosť? Zavraždil našu milovanú Bhavini,“ znejú slová zdrveného otca.