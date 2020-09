Pracovala vo fastfoode, teraz zarába 10-tisíc mesačne: Sexi práca jej zaberie len hodinu denne

Poriadna životná zmena. 24-ročná Beth pracovala za pokladňou vo fastfoode KFC. Mala po krk večného vstávania do roboty, a tak sa rozhodla zmeniť svoj život od základov. Teraz zarába 120-tisíc libier (131-tisíc eur) ročne a túži získať ešte viac!

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Ako uvádza portál The Sun, hnedovláska Beth Spiby pôvodom z anglického mesta Audenshaw teraz žije v Austrálii so svojou priateľkou. V decembri v roku 2016 si založila stránku, na ktorej predáva svojim obdivovateľom pikantné fotografie. Spočiatku je sledovalo 70 predplatiteľov, teraz ich má viac ako 13 miliónov.

Mesačne si vie predajom fotografií zarobiť 10-tisíc až 15-tisíc libier, avšak jej snom je zarobiť ešte viac. „Mám v pláne pokračovať, kým nezarobím milión libier!“ pochválila sa Beth. Vďaka svojej práci a krásnym peniazom mohla precestovať svet, avšak priznáva, že to má aj temnú stránku. „Často mám veľmi vytrvalých fanúšikov, ktorí mi dokážu poslať stovku správ denne, čo môže byť veľmi otravné. Našťastie to je iba na internete, a tak to viem obmedziť,“ priznala Beth.

Veľké peniaze si mladučká Beth dokáže zarobiť len hodinou práce denne. Zvyšok času trávi so svojou priateľkou. „Teraz je vlastne súčasťou mojej práce. Robí mi fotky, videá, pomáha mi s nápadmi a naozaj ma podporuje. Cítime sa ako obchodní partneri,“ zažartovala Beth.

Hnedovláska považuje svoju prácu za určitý odrazový mostík k vylepšeniu svojho života a finančnej situácie. „Dáva mi toľko času, slobody a finančnej dostatočnosti, aby som mohla slobodne žiť a cestovať po svete,“ vysvetľuje Beth a dodala, že s kritikou rátala, a tak sa na ňu pripravila skôr, ako vôbec prišla. „Napísala som knihu, mám blog a anonymný web s poradenskými službami. Bez sexuálnej práce by som nikdy nemala možnosť ponoriť sa do svojej vášne,“ pochválila sa Beth.